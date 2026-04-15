台灣222兆資產市場引爆銀行搶人戰 頂尖理專年薪至少千萬

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

台灣的民營銀行正面臨人才短缺問題。（取自國泰世華銀行維基百科）



在人工智慧（AI）帶動資產價格上揚，還有科技產業財富快速累積的背景下，台灣的民營銀行和外資金融機構，正加速搶攻這個規模高達7兆美元（約222兆元新台幣）的高資產財富市場，但財富管理人才嚴重短缺已成為主要瓶頸，迫使業者大幅調升薪酬並提高簽約條件，頂級理專的年薪和獎金甚至上看千萬新台幣。

彭博新聞報導，台灣的民營銀行正面臨人才短缺問題，為了搶攻規模高達7兆美元（約225兆元新台幣）的龐大財富市場，不得不提高薪酬，卻仍難以填補職缺。

廣告 廣告

隨著瑞銀集團（UBS Group AG）、滙豐控股（HSBC Holdings Plc）等外資銀行，以及與本地大型金融機構的同場競爭，頂級財富管理人才的基本薪資在過去5年內部分已上漲約40%。據人力資源公司指出，頂尖理專人才的簽約獎金和保障年薪可達約1000萬新台幣。

但是，即便提供這些誘因，人才缺口依然明顯，部分金融機構甚至難以達成招聘目標。獵人頭公司指出，實際錄用的進度仍落後於金融業客戶快速擴張的招募需求。

在人工智慧（AI）熱潮推動下，台灣的富裕階級正面臨更迫切的資產管理需求，AI帶動台積電、廣達等企業的股價及估值上升，讓台灣成為全球成長最快的經濟體之一，也反映亞洲私人銀行業正朝向更深度的客戶關係和資產傳承規劃轉型。

台灣頂尖銀行人才流向香港和新加坡

今年，滙豐銀行計畫在台灣將財富管理人力增加10%，加入眾多銀行爭奪新興百萬富豪客群的行列。成長幅度驚人，國泰世華銀行（Cathay United Bank）表示，它的高資產客戶的財富在2025年暴增超過50%。這股熱潮也吸引各類競爭者進場，包括國營銀行、券商和傳統家族辦公室等。

渣打銀行（Standard Chartered Plc）在台灣已建立約400人的理財顧問團隊，去年新增約70名人員，並持續擴編。渣打銀行表示，今年1月新開設的財富管理帳戶數量以「倍數」成長，讓台灣成為它在全球前3大獲利市場。

人力市場顧問公司「藝珂集團」（Adecco Group）駐台北資深顧問Iris Chen表示，2026年，金融業在多個職位的招聘進一步加速，主要受到市場對AI驅動成長的強烈信心推動。她指出，客戶去年開出100多個私人銀行及財富管理職缺，但實際只填補約20%。

這種落差凸顯出台灣在打造財富管理中心時所面臨的瓶頸。多年來的嚴格監管，加上富裕族群偏好將資產配置於海外，讓部分頂尖銀行人才流向香港和新加坡等金融中心。

獵人頭公司「優仕得顧問」（U-Catch Consulting）創辦人鄭德賢（Gary Cheng）表示，台灣私人銀行的基本薪資目前約為香港的2/3，雖然較幾年前的差距明顯縮小，但仍有落差。

從業逾10年資深理專人才最為搶手

根據中信銀行和波士頓諮詢公司（BCG）今年稍早發布的報告，台灣家庭總財富將從去年的約7兆美元（約222兆元新台幣），成長至2029年的9兆美元（約285兆元新台幣）。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）財富管理台灣區負責人許哲崑表示，AI正在推動台灣的新1波財富成長，客戶也越來越常提出1個關鍵問題：我該如何將財富傳承給下1代？據1位在歐洲金融機構任職的台籍私人銀行家吳先生表示，過去1年，他已收到超過20次獵頭詢問，來自台灣、香港、新加坡和瑞士的金融機構，這是他十年職涯中最密集的1次招募潮。

鄭德賢指出，台灣理專合格人才數量仍然極少，私人銀行人才嚴重短缺。他表示：「供給根本跟不上快速成長的需求。」

不過，雖然整體需求強勁，但擁有至少10年經驗的資深人才最為搶手。台灣的高資產客戶多為資深企業主及科技業的高階主管，因此更偏好具備歷經多次市場週期經驗的顧問，例如全球金融危機和COVID-19疫情時期的資深從業者。

更多上報報導

川普關稅退款20日上線 美財長預告7月前「關稅再來」

歐洲推「無美版北約」備案因應川普喊退 這一國轉向成推力

義大利中止以色列國防協議 川普回批梅洛尼：她不在乎伊朗核武