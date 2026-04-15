白沙屯媽祖進香現場實況、目前位置、路線一次看
台灣222兆資產市場引爆銀行搶人戰 頂尖理專年薪至少千萬
在人工智慧（AI）帶動資產價格上揚，還有科技產業財富快速累積的背景下，台灣的民營銀行和外資金融機構，正加速搶攻這個規模高達7兆美元（約222兆元新台幣）的高資產財富市場，但財富管理人才嚴重短缺已成為主要瓶頸，迫使業者大幅調升薪酬並提高簽約條件，頂級理專的年薪和獎金甚至上看千萬新台幣。
彭博新聞報導，台灣的民營銀行正面臨人才短缺問題，為了搶攻規模高達7兆美元（約225兆元新台幣）的龐大財富市場，不得不提高薪酬，卻仍難以填補職缺。
隨著瑞銀集團（UBS Group AG）、滙豐控股（HSBC Holdings Plc）等外資銀行，以及與本地大型金融機構的同場競爭，頂級財富管理人才的基本薪資在過去5年內部分已上漲約40%。據人力資源公司指出，頂尖理專人才的簽約獎金和保障年薪可達約1000萬新台幣。
但是，即便提供這些誘因，人才缺口依然明顯，部分金融機構甚至難以達成招聘目標。獵人頭公司指出，實際錄用的進度仍落後於金融業客戶快速擴張的招募需求。
在人工智慧（AI）熱潮推動下，台灣的富裕階級正面臨更迫切的資產管理需求，AI帶動台積電、廣達等企業的股價及估值上升，讓台灣成為全球成長最快的經濟體之一，也反映亞洲私人銀行業正朝向更深度的客戶關係和資產傳承規劃轉型。
台灣頂尖銀行人才流向香港和新加坡
今年，滙豐銀行計畫在台灣將財富管理人力增加10%，加入眾多銀行爭奪新興百萬富豪客群的行列。成長幅度驚人，國泰世華銀行（Cathay United Bank）表示，它的高資產客戶的財富在2025年暴增超過50%。這股熱潮也吸引各類競爭者進場，包括國營銀行、券商和傳統家族辦公室等。
渣打銀行（Standard Chartered Plc）在台灣已建立約400人的理財顧問團隊，去年新增約70名人員，並持續擴編。渣打銀行表示，今年1月新開設的財富管理帳戶數量以「倍數」成長，讓台灣成為它在全球前3大獲利市場。
人力市場顧問公司「藝珂集團」（Adecco Group）駐台北資深顧問Iris Chen表示，2026年，金融業在多個職位的招聘進一步加速，主要受到市場對AI驅動成長的強烈信心推動。她指出，客戶去年開出100多個私人銀行及財富管理職缺，但實際只填補約20%。
這種落差凸顯出台灣在打造財富管理中心時所面臨的瓶頸。多年來的嚴格監管，加上富裕族群偏好將資產配置於海外，讓部分頂尖銀行人才流向香港和新加坡等金融中心。
獵人頭公司「優仕得顧問」（U-Catch Consulting）創辦人鄭德賢（Gary Cheng）表示，台灣私人銀行的基本薪資目前約為香港的2/3，雖然較幾年前的差距明顯縮小，但仍有落差。
從業逾10年資深理專人才最為搶手
根據中信銀行和波士頓諮詢公司（BCG）今年稍早發布的報告，台灣家庭總財富將從去年的約7兆美元（約222兆元新台幣），成長至2029年的9兆美元（約285兆元新台幣）。
法國巴黎銀行（BNP Paribas）財富管理台灣區負責人許哲崑表示，AI正在推動台灣的新1波財富成長，客戶也越來越常提出1個關鍵問題：我該如何將財富傳承給下1代？據1位在歐洲金融機構任職的台籍私人銀行家吳先生表示，過去1年，他已收到超過20次獵頭詢問，來自台灣、香港、新加坡和瑞士的金融機構，這是他十年職涯中最密集的1次招募潮。
鄭德賢指出，台灣理專合格人才數量仍然極少，私人銀行人才嚴重短缺。他表示：「供給根本跟不上快速成長的需求。」
不過，雖然整體需求強勁，但擁有至少10年經驗的資深人才最為搶手。台灣的高資產客戶多為資深企業主及科技業的高階主管，因此更偏好具備歷經多次市場週期經驗的顧問，例如全球金融危機和COVID-19疫情時期的資深從業者。
更多上報報導
川普關稅退款20日上線 美財長預告7月前「關稅再來」
歐洲推「無美版北約」備案因應川普喊退 這一國轉向成推力
義大利中止以色列國防協議 川普回批梅洛尼：她不在乎伊朗核武
其他人也在看
熱門ETF／台積電法說來了 9檔「積凸」概念股 擊敗大盤
台積電法說會今日登場，市場屏息以待，其內容將是台股能否站穩37000點及全球AI產業發展的關鍵。預期台積電首季獲利創新高，法說會上2026年資本支出與CoWoS產能擴張進度備受矚目，將直接影響AI供應鏈投資邏輯。在此多頭行情中，主動式台股ETF表現亮眼，平均漲幅逾12%，超越大盤。其中，00987A以16.3%漲幅奪冠，00991A規模突破300億元。經理人看好AI代理時代驅動先進封測、PCB及高速傳輸等族群成長，建議投資人可鎖定法說指引，並逢低布局AI供應鏈，掌握台股黃金成長期。
福利贏台積電？他憑1能力進「這間科技大廠」分紅上看1500萬
財經中心／巫旻璇報導隨著人工智慧（AI）產業持續升溫，全球科技業薪資與福利水準同步攀升，不只台灣掀起投入科技產業的熱潮，也吸引各國人才積極卡位。南韓半導體大廠SK海力士近日因一名20多歲員工的分享再度成為焦點，加上外界預估明年員工平均分紅上看7億韓元（約新台幣1500萬元），引發高度關注。
台企銀發1元股利網盛讚「高CP值」！今股價跳空大漲5% 成交爆量衝第六
擁有超過38萬股東的台企銀（2834）昨（15）日公布2025年盈餘分派案，擬配發每股現金股利0.3元及股票股利0.7元，合計派利1元，優於市場預期，也讓網友盛讚「高CP值」。公布後今（16）日股價跳空大漲5%，睽違一個多月重返16元之上，且開盤半小時，湧入超過4萬張成交量，一度躋身台股成交榜第六名。
聽黃仁勳的話當技術工！他見「日常1景象」崩潰閃辭 眾人嘆：難怪缺工
被譽為「AI教父」、輝達執行長黃仁勳曾指出，未來技術工將成為炙手可熱的職業，年薪甚至有望上看300萬元。然而，一名網友分享自身投入水電學徒的經驗，卻直言理想與現實落差極大，最終萌生離職念頭，貼文曝光後，引發網友熱議。
震撼彈！許聖梅驚爆「眼中風」、狀況全曝光
61歲資深媒體人許聖梅近年健康亮紅燈，罹患多項慢性疾病，還曾因跌倒骨折留下後遺症，才被證實青光眼，親口證實自己得了「眼中風」。
擁4妻14兒女！吊車大王親揭「砸錢離婚」內幕 第5任動向曝光
「竹北吊車大王」胡漢龑擁4位妻子、14名子女，不過他幾乎鮮少對外透露妻兒們的現況，近來他受訪時再度提及自己讓4位妻子不會爭鋒吃醋的秘訣，強調自己即便64歲仍是一尾活龍，但被問到會不會想娶第5個太太？胡漢龑的回應藏有玄機。
AI熱也有假貨！海關查獲輝達仿冒晶片 市值逾700萬元
財政部關務署（15）日公布，去年海關查獲侵害智慧財產權案件達430案，緝獲仿冒品高達492萬件、侵權市值逾新台幣9億元。其中最引發關注的是，在AI熱潮帶動下，就連高科技產品也成為仿冒目標，台北關去年5月查獲空運出口仿冒輝達（NVIDIA）晶片8件，市值逾700萬元。
聯電吸金140億元飆漲停近3萬張排隊等買 網嗨「解套了」分析師這麼看
晶圓代工「二哥」聯電（2303）一早買盤積極湧入，開盤不到10分鐘強勁鎖漲停來到68.3元，截至上午9時45分，已吸金破140億元，成交量逾20萬張，另外還有2.8萬張買單高掛。分析師表示，聯電短期內有機會突破前波高點，但需留意今日缺口是否被封閉，是後續股價強弱的關鍵。
害173人中毒…恐賠逾5千萬！春捲老闆娘「賠償現況」曝光
事件餘波盪漾，暫時看不見盡頭！高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發173人集體中毒事件。衛生局查出業者故意隱瞞春捲內加蛋和肉絲，影響疫情調查完整性，前後重罰144萬元，同步移送地檢署偵辦。此外，依據《食安法》，被害者每人最高可求償30萬元，面對恐面臨最高超過5千萬賠償，老闆娘表達願意賠償。市府表示，近兩週已安排40場協調會，後續若有團體訴訟需求，市府有經費可適度補助。
00940再爆逾28萬大量！股價飆1年半最高 近47萬人太早離場捶心肝
曾經在股市轟動的「巨嬰」高股息ETF元大台灣價值高息（00940）近日重返高光，今（16）日延續強勁走勢，盤中買單狂湧，逾22萬張奪ETF成交王，推升股價最高觸及10.16元，不僅穩守發行價大關，更超越2024年7月18日盤中最高價10.13元，創下逾一年半最高，但恐有近47萬人錯過解套機會捶心肝。
TVBS資深主播遭裁員 她憶剛入行「1經歷」：資歷不一定是加分
邱沁宜在臉書粉專發文表示，自己從TVBS開始專任主播生涯，在她看來這份工作，一直都不穩定，所以8年前離開了電視台。她回憶，「我剛進電視台的時候，就親身經歷過一件事。一位資深、有口碑的主播；另一位，是剛入行的年輕主播。結果是被認為有潛力的新人，可以因為私人因素選...
高虹安論文案爆驚天巨變！一審判決不受理 高院今撤銷發回
新竹市長高虹安博士論文遭資策會控抄襲，涉違反著作權，台北地院已逾6個月法定期限，判決公訴不受理，資策會上訴。智財商業法院今日判決撤銷發回。
神山再寫2100天價！散戶翻身潮來了 2個月狂造逾百位億萬富翁
台積電（2330）在法說會前夕再度點燃市場熱情，今（15）日早盤股價衝上2100元歷史新高，單張價格達210萬元。隨股價強勢回升，帶動財富效應爆發，短短2個月內新增135位億萬富翁，資金持續湧入AI與半導體族群。
黃金狂震「專家掀牌1時機」恐飆破1萬！外媒揭曝震撼走勢
財經中心／綜合報導全球金融市場震盪加劇，黃金再度成為投資人關注焦點。2025年金價大幅上漲64%，加上中東戰火延燒、油價劇烈波動及全球股市起伏，使避險需求持續升溫。外媒分析指出，影響金價走勢的關鍵包括通貨膨脹、地緣政治風險及經濟不確定性，在市場對經濟前景仍存疑慮的情況下，黃金價格波動幅度也明顯擴大，專家更預估，若高通膨與貨幣貶值壓力持續，金價未來仍有上行空間，甚至可能在2030年前挑戰每盎司7000美元至1萬美元的區間。
白沙屯媽祖進香為何要花700元報名？ 命理師：姓名登記疏文
白沙屯媽祖進香活動於12日深夜起駕，展開為期8天7夜的徒步進香行程，今年報名人數突破46萬人，香燈腳隊伍規模創下新高。有網友好奇，「民眾可以隨時跟著走，為何還要特地花七百元報名？」對此，命理老師楊登嵙指出，報名最重要的意義在於進香抵達北港朝天宮當晚舉行的核心「刈火」儀式。
焦點股》金寶：賣掉東莞廠獲利8億 帶量漲停
金仁寶集團旗下金寶（2312）昨日公布以人民幣4.75億元（約新台幣22億元）完成處分中國東莞廠，處分利益約人民幣1.89億元（約新台幣8.76億元），今日買盤大受激勵，促使金寶股價開在漲停價25.7元，截至上午9時28分成交量1萬7751張，尚有超過12萬張漲停價委買單尚未成交。
點蝦壽司被師傅問：先拍照？ 他見天價帳單才懂「一口1500元」
臉書粉專「日本省錢小站」今日轉發一則在社群平台X（前身為推特）造成超過1300萬次瀏覽和熱議的消息，一名日本網友在北海道新千歲機場一間立吞壽司「五十七番壽司」用餐，原本只想隨意點份蝦壽司當點心，卻因一時疏忽，誤點了極為稀有的羅臼產「葡萄蝦」。直到結帳時才發現，...
「經濟之怒」全面啟動！美警告2家中國銀行 恐遭制裁
「經濟之怒」全面啟動！美警告2家中國銀行 恐遭制裁
尷尬片流出！才剛要偷…鳥仔腳觸發警報受困「被逮哭像娃牽絲」
哩洗勒靠哦！昨（15）日晚間7時許，高雄岡山區壽華路一處民宅警報器大響，屋主透過監視器發現2樓陽台有竊賊闖入，警方獲報到場，地毯式搜索，發現頂樓有人影晃動，伴隨陣陣啜泣聲；原來31歲朱姓男子是名通緝犯，受困頂樓，疑似太害怕被抓，趴地痛哭，警方不費一絲力氣就將人逮捕，同時出聲安撫，劇情急轉直下，好氣又好笑。
焦點股》聯電：傳代工快閃記憶體 股價奔漲停
晶圓代工廠聯電（2303）今股價表現強勁，盤中亮燈漲停達68.3元，一舉上漲6.2元，截至9點21分，成交量逾16萬張，漲停後委買量超過2.5萬張。業界傳出，聯電針對記憶體缺貨，也要協助客戶代工SLC、MLC快閃記憶體，但聯電不評論傳言。聯電15日ADR上漲0.36美元，漲幅3.75%，收9.95美