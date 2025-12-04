台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲
記者施春美／台北報導
台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。
營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹」，但其實真正更可怕的腎臟殺手是三高：高血糖、高血壓、高血脂。
劉博仁說明，三高如何加速損害腎臟。
1. 高血糖：讓腎絲球慢慢硬掉
糖尿病腎病變是全世界最常見的腎衰竭原因。長期高血糖會讓腎臟微血管增厚、變硬；讓腎絲球承受過度濾過的壓力；最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」。此時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。
2. 血壓過高：每一次上升都是一次血管衝擊
腎臟血管極細，高血壓對腎臟血管而言，就像是水柱壓在一條細管上。長期會導致血管受損、內皮發炎、血管彈性下降、腎臟灌流變差。這些都會讓腎功能一路下滑。
3. 血脂異常：加速腎臟的動脈硬化
很多人以為血脂高只增加心血管風險，但腎臟也會形成動脈硬化。血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。
劉博仁並提醒，喝水是護腎最簡單、也最容易被忽略的方式，很多人一天只喝 500～800cc水分，以為不渴，應該沒問題，但腎臟進行「濃縮血液」的工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾，喝水不足會增加腎臟負擔、提高腎結石及感染機率、讓腎絲球長期處在壓力下。
更多三立新聞網報導
沒亂吃仍脂肪肝！研究揭「3行為」釀禍：熬夜比吃太油更毒
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
手寫、打字哪個好？科學證實！它是全腦運動、深度學習
不是手搖飲！WHO：「這飲品」是一級致癌物、害人慘失智
其他人也在看
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
更年期咽喉乾、外陰癢、濕疹都與「這個」有關！中醫幫她逆轉
更年期不只是熱潮紅、盜汗那麼簡單，有些女性反而困擾於咽喉發炎、外陰刺癢甚至肛門濕疹等問題；這些反覆發作的症狀背後，藏著同一個原因「陰虛」。中醫指出，當身體失去滋潤平衡，就像乾草遇火，一點刺激就引燃慢性健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 2
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 6
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
醫點名「5種危險屁」是身體在求救！一吃完就狂放注意 只有這1種才健康
屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘常春月刊 ・ 1 天前 ・ 3
「果汁之王」護心又穩血壓！營養師推4吃法 更香甜、營養加倍
百香果有「果汁之王」的美譽，美味且營養密度高。營養師林俐岑提到，百香果含有豐富的營養素，包括膳食纖維、維生素C、維生素A與β-胡蘿蔔素、鉀離子，有助於美白肌膚、促進腸道蠕動等，並分享4種吃法讓營養吸收極大化，例如連籽一起吃、選擇「皺皮」的百香果，香氣與甜度都達頂峰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 401
喝這杯預防乳癌、膀胱癌、大腸癌！攝取黃金水量抗癌抗老保護DNA
常常覺得身體卡卡、脹氣、便祕？想知道抗癌最關鍵的做法？林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎指出，喝水可能是最便宜、最強的抗癌習慣，但關鍵是要喝對。研究證實，喝對水可以預防乳癌、大腸癌和膀胱癌。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。 不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛 楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見健康醫療網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 10
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 2
燕麥粥太單調？專家教5招讓營養翻倍又美味
燕麥粥富含膳食纖維且脂肪含量低，能降膽固醇、保護心臟，但碳水化合物偏高、味道平淡，讓許多人難以持續食用。英國營養專家指出，透過添加蛋白質、水果與健康脂肪，就能讓燕麥粥營養均衡又美味，對心臟、腸道與大腦都有益處。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 4