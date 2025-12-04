台灣240萬人有腎病！名醫用「2字」揭禍首：腎臟每天都在老1歲

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高。(示意圖／unsplash)

台灣慢性腎病患者至少240萬人，一般以為，過鹹食物危害腎臟，但醫師劉博仁表示，其實真正的腎臟殺手是三高，高血糖、高血壓、高血脂。因為高血糖會讓腎絲球慢慢硬化、高血壓傷害腎臟血管、高血脂會加速加速腎臟的動脈硬化。例如，高血糖時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹」，但其實真正更可怕的腎臟殺手是三高：高血糖、高血壓、高血脂。

劉博仁說明，三高如何加速損害腎臟。

1. 高血糖：讓腎絲球慢慢硬掉

糖尿病腎病變是全世界最常見的腎衰竭原因。長期高血糖會讓腎臟微血管增厚、變硬；讓腎絲球承受過度濾過的壓力；最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」。此時，人不會痛，但腎臟每天都在老1歲。

2. 血壓過高：每一次上升都是一次血管衝擊

腎臟血管極細，高血壓對腎臟血管而言，就像是水柱壓在一條細管上。長期會導致血管受損、內皮發炎、血管彈性下降、腎臟灌流變差。這些都會讓腎功能一路下滑。

3. 血脂異常：加速腎臟的動脈硬化

很多人以為血脂高只增加心血管風險，但腎臟也會形成動脈硬化。血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

劉博仁並提醒，喝水是護腎最簡單、也最容易被忽略的方式，很多人一天只喝 500～800cc水分，以為不渴，應該沒問題，但腎臟進行「濃縮血液」的工作，喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾，喝水不足會增加腎臟負擔、提高腎結石及感染機率、讓腎絲球長期處在壓力下。

