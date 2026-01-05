台灣25 大品牌總值 151.49 億美創新高! 華碩聯發科研華入榜前五大

2025台灣最佳國際品牌榜單。資料照



台灣品牌展現出堅韌的適應力，品牌總價值持續穩健成長。2025 年台灣最佳國際品牌前 25 名總體價值達 151.49 億美元，不但創下連續 6 年超越百億美元的成績，更寫下歷年最佳的價值表現，較去年成長

2.7%。前十大品牌依序為華碩、趨勢科技、聯發科、研華、台達電、國泰金、中信金、宏碁、巨大，中租。

「2025 台灣最佳國際品牌價值」於今（5）日公布榜單。2025 年，在AI 技術全面發展的背景下，品牌不再僅僅追求技術創新，而是更加注重將技術融入價值創造的過程，憑藉技術突破打造差異化的品牌體驗。同時，面對全球減碳趨勢，台灣品牌在綠色轉型中積極尋找新成長動能，實現商業價值與社會價值的雙贏。

在科技領域中，華碩憑藉 AI 驅動策略，從雲端到邊緣的完整生態布局，成功將技術優勢轉化為穩定的品牌累積效益，再度蟬聯榜首；聯發科技完整布局從邊緣到雲端的 AI 與通訊技術，以 45% 的品牌價值成長登上今年漲幅之冠。

在新進榜品牌方面，致茂電子深化品牌重塑核心理念，以一致的品牌表達結合 AI 與先進測試布局，展現高度市場反應力；東元則以能源整合服務為核心推動品牌轉型，結合電氣化、智慧化與綠色能源布局，躍升為前 25 大品牌價值榜的新秀。

台灣各領域品牌發展亦歸納出六大關鍵議題。科技領域聚焦「AI 核心‧永續賦能」，以 AI 作為關鍵競爭力，並將永續納入成長策略，推動產業升級，如聯發科深化 AI 與綠電布局、台達電以「從電網到晶片」技術為基礎，持續以永續行動強化智慧綠色解決方案領導角色、元太科技拓展電子紙的 AI 應用場景，展現科技與永續並進的發展方向。

電子消費領域強調「情境導向‧智慧延伸」，以實際使用情境為核心，深耕關鍵使用族群，並將永續納入產品與市場布局，如華碩以 ASUS AI Hub 佈局企業 AI 服務、技嘉透過INDUSTRY 平台深耕企業級應用市場、威剛則以企業級 SSD 搶攻 ESG 驅動的政府採購需求。

綜覽今年的產業環境，Interbrand 提出台灣品牌須關注的三大重點。第一，將 AI 納入品牌核心，而非僅作為輔助工具，品牌需重新檢視定位與延伸範圍，確保在多元發展下仍維持價值一致性。第二，優化多品牌管理，放大整體成長效益，隨著消費需求與使用情境日益多元，品牌須清楚梳理主品牌與子品牌分工，建立一致且有效的品牌架構。最後，整合內外資源，打造連續一致的體驗，串聯組織、夥伴與服務，建立可長期經營的品牌關係。

