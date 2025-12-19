台灣26歲男新加坡抽喪屍菸彈被逮！超慘下場出爐

一名台灣籍26歲男子因被查獲喪屍菸彈電子菸，被新加坡遣返回台。（示意圖／Pexels）





新加坡政府從今年9月起加強取締電子菸，一名台灣籍26歲男子就因被查獲含「依托咪酯」（Etomidate，俗稱喪屍菸彈）的電子菸，被吊銷工作證後遣返回台。

根據《CNA》報導，新加坡衛生部（MOH）與衛生科學局（HSA）昨（18）日表示，該男10月底被查獲俗稱「Kpod」的電子菸彈，經過化驗後發現這款電子菸彈的成分含有受到嚴格管制的「依托咪酯」，這名男子的工作簽證立刻被撤銷，並啟動遣返的程序。

新加坡衛生部官網公布，自9月至11月，當局一共查處了2710件電子菸相關的違法行為，其中257人持有的電子菸被確認含有依托咪酯成分。衛生部和衛生科學局提醒居住在新加坡的外國人，務必遵守當地法律法規，否則工作簽證可能會被吊銷，還會被禁止在新加坡工作。

有網友將新聞貼到PTT討論，有人留言驚呼「帶毒品出國也太瘋」，也有人疑惑道「不過星國怎麼沒鞭個幾下」、「東南亞國家對毒品不是都判很重？怎麼只有驅逐出境」。

