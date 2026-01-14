台灣3億救災捐款卻被貪光！外媒再怒提「斷交國」25年前醜聞

國際中心／綜合報導

台灣25年前千萬美元善款沒救災民，竟流入薩國總統與政黨私囊。（圖／翻攝自pixabay）

薩爾瓦多於2001年發生規模7.6強震，造成逾1200人罹難，台灣當時緊急捐助約1000萬美元（約新台幣3.1億元）協助重建。然而，當地媒體指出，該筆善款並未進入國庫，反而遭前總統弗洛雷斯挪用至私人及政黨帳戶，引發重大貪瀆醜聞。雖弗洛雷斯已於2016年過世，但這起「台灣案」迄今仍是當地民眾心中的痛。

根據薩爾瓦多媒體《Diario La Huella》報導，自2001年大地震至今已過25個年頭，當年來自台灣的賑災資金流向仍是社會關注焦點。調查發現，台灣提供的資金並未存入薩爾瓦多政府的官方帳戶，也未透過正規機構機制管理，而是直接交付給時任總統弗洛雷斯（Francisco Flores Pérez）。稅務與立法單位的調查顯示，至少有3張支票涉及違規處理，金額分別為400萬美元（約新台幣1.2億元）、500萬美元（約新台幣1.5億元）及100萬美元（約新台幣3186萬元），這些鉅款缺乏相關會計紀錄，完全無法證實用於震災重建項目。

進一步調查更指出，部分款項疑似被轉入當時執政黨ARENA的私人帳戶，而非用於救助失去家園的受災社區。醜聞曝光後，弗洛雷斯因涉嫌挪用公款、非法致富及洗錢等罪名，於2014年底遭法院裁定居家軟禁。儘管他在司法審理期間承認收到該筆款項，但堅稱資金全數用於各項政府事務，惟此說法始終未能獲得充分證據支持。

弗洛雷斯最終於2016年因病去世，導致刑事訴訟程序被迫中止，整起案件至今未有最終判決。然而，對於薩爾瓦多民眾而言，數百萬美元的重建資金遭挪用，導致成千上萬受災戶在失去親人與家園後，又面臨救助落空的絕望。當地媒體形容，這起被稱為「台灣案」的事件，象徵著國家在災難救助資金上嚴重缺乏透明度，成為薩爾瓦多一道至今無法癒合的歷史傷痕。

