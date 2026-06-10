台灣3大奪命大震前一震剛好都在這？菲國強震驚揭「致命重疊密碼」 地理跳躍規律...網一看全屏息

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地震專家郭鎧紋翻閱美國地質調查所（USGS）百年歷史資料，發現地質史上確實存在「民答那峨島強震後，下一次大震跳到台灣」的特殊巧合。（翻攝自X）

台灣大災難前都有這道預兆？菲律賓民答那峨島南部海域前天（8日）爆發規模7.8強震，巨大的能量釋放不僅引發周邊國家警覺，更讓身處地殼活躍帶的台灣民眾擔憂「地底板塊應力是否會跨海引發連動效應？」針對這項大眾高度關切的話題，台灣知名地震專家郭鎧紋特別調閱了自1900年至2026年、時間橫跨126年的美國地質調查所（USGS）歷史觀測數據，深入剖析菲律賓海板塊邊緣的巨震活動規律。

菲律賓民答那峨島7.8強震會引發台灣大地震嗎？

從現代主流地質學的學術觀點來看，菲律賓民答那峨島南部與台灣南部兩地之間，實質上相隔了約1,600公里之遙。因此，國際地質學界的主流意見普遍認為，單純就應力轉移的物理極限而言，距離確實過於偏遠，民答那峨島的強震基本上「不會直接對台灣造成地質衝擊」。

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然而，如果從宏觀的板塊大尺度構造來看，台灣與民答那峨島在構造上都依附於同一個板塊系統：

板塊菱形結構 ： 菲律賓海板塊的形狀如同一個巨大的菱形，台灣正好坐落於該菱形的最西端，而民答那峨島則盤據在最南端。

構造邊緣交界： 從台灣一路向南延伸，經過呂宋島與菲律賓群島，最終抵達民答那峨島，這條長達千公里的隱沒帶，剛好完整構成了菲律賓海板塊菱形的西南緣。而在歐亞大陸板塊那一側，不論是台灣所處的揚子地塊，或是菲律賓一帶的巽他板塊，本質上也都隸屬於歐亞大陸板塊系統。

郭鎧紋統計這條「菲律賓海板塊西南緣」構造帶上，在過去126年內共發生過122起規模7以上的強震。若將民答那峨島發生規模7以上地震後的「下一震位置」進行大數據分類，會得到以下3個概率分佈：

原區續震： 下一個規模7以上地震持續發生在民答那峨島及其南部海域的機率最高，大約占 46%。 中間帶跳躍： 下一震轉移到呂宋島至菲律賓群島的機率，大約占 28%。 直接跳台灣： 下一個規模7以上強震直接越過中間島鏈、在台灣地區爆發的機率則占 26%。

郭鎧紋坦言，這項高達26%的歷史機率在統計學上「其實並不算低」，在過去126年內，總共出現過13次這樣的地理跳躍案例。

921大地震、0403花蓮地震前一震都在這？ 地震專家解析歷史驚人巧合

雖然地質學家強調不能將這項統計直接解讀為「互為因果的地震預測」，但這13次歷史巧合中，竟然包含了多起讓台灣社會蒙受巨大災難的致命大地震。

郭鎧紋列出以下3個歷史致命強震前瞻觀測

1935年新竹台中烈震： 造成全台3,500多人死亡，為台灣史上死傷最慘重的震災。在其爆發前，該條構造帶上一個規模7以上的地震，震央正是位於民答那峨島。 1999年921大地震： 奪走約2,400條人命。追溯USGS數據，921大地震前一個規模7的強震，地點同樣落在民答那峨島南邊。 1906年嘉義梅山地震： 造成超過千人罹難，同樣符合「前一震在民答那峨島」的規律。

除了歷史上的早期重大災情，近年幾起令台灣民眾記憶猶新的地殼變動，包括2002年的331花蓮地震、2006年的恆春大地震，以及2024年的0403花蓮大地震，在USGS的歷史排列序列中，它們的前一個規模7以上大震，高度巧合地都出現在民答那峨島南部。

郭鎧紋進一步根據這13個歷史案例觀察指出，倘若民答那峨島南部發生強震後真的波及台灣，地殼活動最常被誘發的地點，通常位於台灣南端的恆春一帶，發生機率明顯高於台灣北部。

不過，郭鎧紋也特別向大眾澄清，這類歷史大數據「絕不等於臨震預報」。因為在這13次案例中，民答那峨島強震與台灣下一次大震之間的時間間距落差極大，最短的紀錄僅隔26天，但最長的案例卻相差了837天。由於時間跨度拉得太長，在防災實務上完全無法進行有效的短期或臨震操作。

郭鎧紋總結指出，台灣本島是否會發生大地震，主要仍取決於台灣本身地底能量累積的飽和程度。雖然主流地質學認為應力無法跨越1,600公里傳遞，但這份跨越世紀的26%歷史數據巧合，依然可作為未來防範震災、科學追蹤的重要參考依據。

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