台灣3成新生兒來自35歲以上產婦 國健署：凍卵非萬靈丹，適齡生育最關鍵

國民健康署指出，根據統計資料顯示，台灣女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比增加4.26歲。所有出生嬰兒當中，超過三成來自35歲以上產婦。國民健康署提醒，女性35歲後、男性40歲後，懷孕與胎兒健康風險皆顯著上升，包括流產、早產、胎兒先天缺陷及妊娠併發症等，凍卵亦無法避免高齡懷孕帶來的身體風險，呼籲國人把握黃金生育期及早規劃，若有試管嬰兒療程需要，可善用最新的人工生殖補助3.0方案。

內政部113年人口統計資料顯示，全國女性生育第一胎的平均年齡為31.65歲，與20年前的27.39歲相比增加4.26歲，而所有出生嬰兒當中，超過三成來自35歲以上產婦。隨著現代社會型態改變，國人普遍延後婚育，晚育情形漸成常態，卻忽略了「適齡生育」仍是保障母嬰健康的重要關鍵。

照顧母嬰健康 生育年齡是關鍵

國民健康署表示，父母年齡與胎兒健康密切相關，女性的卵巢功能及卵子品質會隨年齡增長逐漸下降，造成卵子不易受精或胚胎染色體出現異常的情況。尤其是35歲以上孕婦發生流產、早產、胎兒先天缺陷或低出生體重的機率提高，且孕期罹患妊娠高血壓、子癲前症（妊娠毒血症）、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的風險也隨之增加。另一方面，男性40歲後，精子不良率及染色體異常率升高，造成精卵不易結合，45歲以上更可能提高配偶妊娠糖尿病及子代罹患自閉症、躁鬱症、思覺失調的風險。因此，為了維護母嬰健康，不論男女都應重視適齡生育的重要性。國民健康署呼籲國人把握女性25歲至35歲、男性40歲前的黃金生育年齡，儘早規劃生育。

國民健康署指出，有計畫生二寶的家長，除了需考量家庭狀況及時間精力分配等，更要提早做準備。依據內政部統計資料，生育第二胎之婦女，年齡為35歲以上占37%，與10年前相比增加了10%，仍與晚婚遲育現象有關。適齡生育不僅在懷孕至生產過程中對母嬰健康更加分，也讓媽媽產後能更快恢復體力。

凍卵無法提供絕對保障 適齡生育才有最高成功率

國民健康署說，時下部分女性為了保留年輕、品質較佳的卵子而選擇凍卵，醫療過程中除了需接受多次注射排卵藥物、支出不少醫療費用，更需面臨「卵巢過度刺激症候群(Ovarian Hyperstimulation Syndrome，OHSS)」的風險，可能引起卵巢腫大、噁心、腹瀉等症狀，嚴重者亦可能導致腹水、栓塞、腎功能受損。此外，即使未來卵子解凍順利受精形成胚胎並植入，因身體老化導致的活產率降低，以及高齡懷孕帶來的身體風險仍無法避免。根據國內外統計資料，凍卵可能導致生育決策延後，為降低媽媽和寶寶的健康風險，國民健康署提醒國人適齡生育最重要，就算選擇凍卵也要儘早規劃生育的時機。

國民健康署表示，隨著遲育現象普遍，不孕人口也隨之增加，美國生殖醫學會表示，30歲健康女性每個排卵週期嘗試懷孕而成功的機率約20%，但到40歲時，則降至5%以下，即使有人工生殖技術協助，成功率也會隨著年齡而下降，依據國民健康署針對112年進行試管嬰兒療程之治療人次所做統計顯示，受術妻年齡36歲之懷孕率及活產率分別為29.9%及23.4%，此後隨年齡增加而顯著下降，至44歲則分別僅剩9.3%及5.6%，若想提高生育成功率，趁年輕仍是最有效的策略。

國民健康署指出，年齡為影響生育力的關鍵因素，男女生育力皆隨年紀增加而下降，國民健康署提醒，若有規律性生活且未避孕，經過一年仍未懷孕，夫妻應儘早一起尋求專業的醫療診斷與評估。若經醫師判斷有進行試管嬰兒療程之需求，且夫妻一方具我國國籍，並於我國戶政機關完成結婚登記、妻年齡未滿45歲者，可至全臺104家特約人工生殖機構申請試管嬰兒補助。114年11月1日起補助方案再加碼，鼓勵適齡生育，越早生，補越多！

