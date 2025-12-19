台灣3起捷運隨機殺人案嫌犯都有「1共通點」 網嚇：真的是巧合嗎

19日台北車站、捷運中山站的誠品南西店發生隨機殺人案，北車案發地遭到警方層層封鎖。（杜宜諳攝）

19日傍晚5時許，捷運台北車站、中山商圈爆發隨機殺人案，27歲的兇手張文殺害4名路人後畏罪輕生，晚間宣告不治，包括此次案件，台灣一共出現3起捷運隨機殺人案，巧合的是犯人都有「一個共聽點」，讓許多網友議論紛紛，直言覺得不寒而慄。

2014年5月11日，北捷板南線發生隨機殺人案，造成4死24傷，是台灣首起捷運殺人案。23歲的兇手鄭捷在封閉車廂內殺紅眼，見人就砍，犯案後試圖逃離現場，遭英勇民眾壓制逮捕。案發前幾個月鄭捷曾在臉書發文稱自己要幹大事，高中同學看到後，立即向當時鄭捷就讀的東海大學提醒，認為他有反社會人格，校方於5月初約談，當時鄭捷辯稱自己喜愛寫恐怖小說，沒有其他用意，卻在2周後犯下駭人的殺人案。2016年5月10日，就在案發屆滿2年時，鄭捷伏法，遺體送至中壢殯儀館火化。

犯下全台首起捷運隨機殺人案的犯人鄭捷，在2016年伏法。（資料照）

2024年5月21日，台中捷運發生隨機殺人案，定居於高雄的屏東人洪淨（21歲）北上台中犯案，犯案前還特地購買雞胸肉練習，上捷運後拿出菜刀與水果刀攻擊乘客，幸虧在「長髮哥」（本名許瑞顯）的勇敢制止下無人死亡，由於距離北捷隨機殺人案正巧滿10周年，引起恐慌。事後洪淨也坦言自己就是效法鄭捷，認為北捷管理嚴格不好下手，若在高雄犯案又可能傷及爸爸與親友，才會決定選擇台中捷運犯案。最終法官認為洪淨有悔意，二審判處9年9個月定讞。

2024年犯下台中捷運隨機殺人案的洪淨，在「長髮哥」英勇反擊下壓制成功，沒有造成死亡。（翻攝畫面）

如今北捷再度發生隨機殺人事件，犯人張文從台北車站一路犯案至中山商圈，最終自知難逃法網，畏罪身亡。由於3起事件嫌犯名字都只有「2個字」，加上年紀都是20多歲，也引起網友熱議：「真的是巧合嗎」、「巧合到讓人寒毛直豎」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

