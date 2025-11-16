台灣3%都是百萬富翁！網友揭：有錢人其實穿得最低調
瑞銀集團最新報告顯示，台灣百萬富豪數量達76萬人，全球排名第15，相當於每100位台灣人中就有3人是百萬富翁。網紅作家黃大米在社群平台分享朋友觀察到的真實富人形象，指出許多真正有錢的人外表往往低調簡樸，與大眾想像中的奢華形象截然不同。
黃大米在臉書發文表示，朋友們分享接觸過的台灣有錢人形象令人意外。她提到一位朋友公司的同事擁有多棟房產，卻總是穿著公司發的POLO衫；另一位在基金會工作的朋友則分享，許多一次性捐款千萬的富裕婦女，領取感謝狀時穿著樸素，甚至手提環保購物袋，外表與一般民眾無異。
「真正的有錢人外表都看不出來，很多看起來很有錢的，其實都沒有那麼有錢。」黃大米在貼文中感慨道，她還半開玩笑地表示，POLO衫和環保購物袋似乎是「帶財的吉祥物」，自己應該也去購買一下。
網友們紛紛在留言區分享身邊接觸過的富人經驗，進一步印證這種「低調富人」現象。有網友提到曾為一位超級仲介撰寫書籍，該仲介透露工作中遇到穿吊嘎、騎破舊腳踏車前來買房的客戶往往是「田僑仔」。
另有網友分享，自己姐姐持有台積電股票20張超過20年，從未融資，但去菜市場買菜時還會被詢問是否需要回收舊紙箱。還有網友提到在眼鏡行見過一位穿著吊嘎、騎腳踏車的普通伯伯，實際上在屏東擁有自己的輕航機，花費數百萬元當作休閒玩具。
更有網友描述同學在頂級廚具公司工作的經歷，某日一位穿著紅白拖鞋、簡便雨衣的婦人走進門市，直接告知業務要為媳婦加訂一套廚具，一套價值300萬台幣，兩套共計600萬台幣。
對於這種現象，網友們提出各種分析。有人認為富人消費習慣各有不同，「有些有錢人著重在吃，有些著重出國旅行，有些是看場合與群眾穿著」。其他網友則評論：「真的，真正有錢的都好低調」、「他們都不炫耀名牌、人脈」、「有錢人怕被綁架，儘量低調，窮人怕被瞧不起，儘量裝X」。
還有網友指出：「有些是地主，有些是田僑啊！節儉慣了，就算房子再多，錢再多也捨不得花」、「品味跟不上財富」、「其實是很兩極的」，反映出台灣社會中富裕階層的多元面貌。
