台灣30支團隊80餘名人才「陪護式」服務 福建三明閩臺鄉建鄉創成果故事動人

▲三明市會議中心啟動儀式，兩岸嘉賓共同見證論壇盛大開幕。

【記者丁倩／福建三明 報導】第十七屆海峽論壇·第四屆海峽兩岸（三明）鄉村融合發展論壇，11月6日在福建省三明市隆重開幕。來自台灣的400餘位嘉賓齊聚三明，圍繞「活化利用傳統村落 打造兩岸心靈家園」主題，共同探尋兩岸鄉村融合發展的新路徑與新機制。

高層共聚共話融合願景！本屆論壇以「致力鄉村發展 聚力兩岸融合」為主旨，由國台辦經濟局、全國台灣同胞投資企業聯誼會、福建省政協港澳台僑和外事委員會、福建省閩台交流協會、民革福建省委員會、福建省台灣同胞聯誼會、福建省鄉村振興研究會、三明市人民政府、三明市政協等單位聯合主辦。

出席開幕式的重要嘉賓包括：海峽兩岸關係協會副會長仇開明、福建省政協副主席嚴可仕、福建省人大常委會原副主任黃賢模、中國國民黨前代理主席林政則、廣州市政協原主席劉悅倫、中國林業產業聯合會會長封加平、住建部村鎮建設司一級巡視員董紅梅、國台辦經濟局副局長宗文、國家林草局發改司二級巡視員孫友，以及福建省台聯黨組書記劉良輝、省政協港澳台僑和外事委員會副主任何靜彥等。三明市委書記李春、市長賴碧濤、市政協主席陳雲水等市領導均出席活動。

仇開明在致辭中指出，本次論壇的舉辦，是貫徹落實中國共產黨二十屆四中全會精神具體舉措，有利於台胞台企更深入參與兩岸融合發展示範區建設，分享祖國大陸高品質發展歷史機遇。他表示，海協會將一如既往支持福建、三明擴大對台交流合作，歡迎更多台灣同胞走進福建、走進三明，在這裡投資興業、安居樂業。

▲隆重開幕式來自海峽兩岸的貴賓齊聚一堂，共襄盛舉。

福建省政協副主席嚴可仕強調，鄉村是中華民族共同的精神家園，也是兩岸同胞血脈親情的重要紐帶。要以本次論壇為契機，深化兩岸鄉村融合發展，共護文化根脈、共促產業振興、共創美好生活，讓鄉村成為維繫兩岸親情的「精神原鄉」、產業合作的「活力舞台」。

中國國民黨前代理主席林政則致詞表示，三明在踐行「綠水青山就是金山銀山」理念上成果顯著，綠色低碳發展成效突出，為兩岸產業與文化合作提供了廣闊舞台。他期待更多台灣青年與鄉創團隊走進三明，在鄉村振興的浪潮中共創雙贏未來。三明市委書記李春指出，三明正聚焦建設海峽兩岸鄉村融合發展試驗區，在鄉村融合、經貿融合、人文融合等方面持續發力，做深做實「通、惠、情」文章，推動兩岸交流合作再上新臺階。

三大篇章展成果，以通促融、以情促融、以惠促融。作為兩岸民間交流的重要組成部分，本次論壇由多方機構聯合主辦，啟動儀式上以「產業合作以通促融」、「兩岸情深以情促融」、「鄉建鄉創以惠促融」三大篇章，生動呈現了閩臺兩地在鄉村領域攜手合作的豐碩成果與動人故事。

來自台灣南投的精緻農業專家陳先生在現場分享合作心得說：「三年前我帶著台灣高山茶種植技術來到三明，這裡的氣候和南投相似，加上當地完善的產業鏈支持，如今我們合作的茶園年產值已突破千萬元，帶動了周邊200多戶村民增收。」這樣的務實合作案例，讓現場不少台灣業者看到了兩岸鄉村產業互補的巨大潛力，也見證了「以通促融、以情促融、以惠促融」的真實成果。

▲深化兩岸鄉村融合發展，共護文化根脈、共促產業振興、共創美好生活。

學術論壇聚焦傳統村落活化與文化傳承！論壇現場，來自海峽兩岸的六位專家學者圍繞「活化利用傳統村落 打造兩岸心靈家園」主題，從政策、實踐、案例、創新等多個面向展開深度探討。中國住建部村鎮建設司一級巡視員董紅梅以《以傳統村落保護推動文化遺產系統性保護》為題，梳理國家層面的政策脈絡；台灣中國科技大學教授閻亞寧分享《台灣特色村落活化再利用的經驗》；福建省鄉村振興研究會常務副會長王勝熙以南岩、龍潭村為例，總結福建在傳統村落活化與鄉村振興中的實踐成果；台青王怡雯以《台灣經驗中傳統村落活化與可持續發展》為題，探討如何在文旅融合背景下平衡保護與利用。

此外，福建理工大學教授林從華分析福建傳統村落保護策略，三明學院副教授楊建基則指出，傳統村落是文旅融合的「原生文化載體」，其活化品質關係到文化旅遊的深度與吸引力。他建議村落文旅項目應從「靜態參觀」轉向「可體驗、可參與」的互動模式，讓文化遺產在生活中延續、在交流中煥新。

三明鄉村成為兩岸共建熱土，作為海峽兩岸鄉村融合發展試驗區核心城市，三明正成為兩岸鄉村共建的重要平台。據統計，三明已引進30支台灣團隊、80餘名台灣鄉建鄉創人才，深入鄉村開展「陪護式」服務，建成11個閩台鄉建鄉創合作樣板縣、鎮、村項目及72個合作示範項目，展現兩岸鄉村融合的鮮活圖景。

▲本報特派記者現場採訪報導。

系列活動持續深化交流合作，本屆論壇將持續至11月9日，期間還將舉辦「閩台林業產業轉型升級暨項目推介會」與「閩台社會治理創新智庫研討會」等系列活動，為推動兩岸鄉村融合與共同發展注入新動能。（照片記者丁倩拍攝）