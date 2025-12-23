台灣32家人氣餐飲品牌上榜！ 2025美食指南點讚榜首度公布臺灣站名單

【記者羅伯特/台北報導】愛吃的人又多了一份口袋名單！「2025美食指南點讚榜（臺灣站）」22日正式發布，32家來自全台各地的特色餐飲品牌脫穎而出，從台式料理、燒肉、麻辣鍋到咖啡、手作料理一次網羅，為饕客揭曉今年最值得按讚、最有話題的美食清單。

本屆榜單由社團法人台灣餐飲業聯盟攜手亞洲飲食天王主席暨創辦人梁震宇共同主辦，首度將這項亞洲級美食評選帶進臺灣，讓在地店家站上國際舞台，也讓消費者看見台灣餐飲的多元魅力與創意實力。

圖說：2025美食指南點讚榜首度公布臺灣站名單，台灣32家人氣餐飲品牌上榜！（照片提供/台灣餐飲業聯盟）

從街邊小店到人氣名店

台灣餐飲日常的縮影一次入榜

主辦單位表示，今年投獎品牌超過百家，經專業評審評選後，最終選出32家年度入選品牌，類型橫跨台南傳統料理、粵菜烤鴨、頂級燒肉、鐵板燒、素食餐廳、健康餐盒與特色咖哩等，不論是家庭聚餐、朋友聚會或日常外食，都能在榜單中找到熟悉又驚喜的選擇。

不少入選品牌深耕在地多年，也有新世代餐飲品牌以創新口味與經營模式受到關注，展現台灣餐飲持續進化、貼近消費者生活的活力。

2025美食指南點讚榜（臺灣站）入選品牌（共32家）

府城食府正宗台南料理、蛋小白、南僑讚岐急凍熟麵、BBJ、黑金傳奇、逸之牛、稻香村懷舊料理、澎富企業、知山田頂級燒肉、福相麻辣香鍋、晶粵軒烤鴨餐廳、鴨覓烤鴨餐廳、福樓餐廳、廚房有雞粵菜餐廳、田園素食、福安專業土雞料理餐廳、一鍋三饗、大楊梅鵝莊、趙海真私廚、洪毓姗（蔡家虹）手作三明治、聚豐園江浙美食餐廳、焰遇燒肉、星馬快餐、SOL-Tainan、小樽手作珈琲、食代鐵板燒、南星鐵板燒、がんこ莞固和食、悅華軒、新方海鮮宴會館、焿大王、魔法咖哩、Q勁麵館、三個老總、焦糖楓、少點鹽健康餐盒專賣。

亞洲級美食評選首度落腳台灣

讓「日常好味道」被世界看見

主辦單位指出，2025年適逢美食指南點讚榜邁入第20屆，過去已在香港、深圳、澳門、韓國等多地舉辦，今年首次設立臺灣站，不只是對台灣餐飲實力的肯定，也讓更多亞洲城市看見台灣日常餐桌上的好味道。

未來，系列活動也將陸續前進上海、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、北京等地，透過城市巡迴與交流，串聯亞洲餐飲文化，為台灣品牌創造更多曝光與合作機會。

主辦方表示，希望透過榜單分享，讓消費者「吃得安心、選得有依據」，也讓努力經營的餐飲品牌被更多人看見，持續為台灣的美食日常加分。