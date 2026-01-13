台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。（圖／取自黃軒的臉書）

台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約38萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，阿茲海默症是一種常見的神經退行性疾病，主要影響老年人，導致記憶力、思維能力和行為逐漸衰退。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金治療期。

他表示，最新研究發現，大腦退化最早會影響語言功能。因為語言網絡涉及顳葉、額葉、海馬迴等多個區域。阿茲海默症最早從內側顳葉開始退化，影響詞彙的使用與語意處理。《美國神經學》期刊研究指出，語言障礙平均比記憶衰退早2～3年出現，這才是關鍵預警訊號。他列舉5種語言異常：

1. 詞窮現象：用模糊詞取代具體名稱

當患者無法想起「雨傘」，會說：「那個…下雨用的東西」。

研究顯示，顳葉前部萎縮會削弱詞彙檢索的能力，患者每分鐘能說出的名詞比健康者少40%。

2. 分類錯亂：混淆物品的屬性

將「智慧型手機」稱為「小電視」、把「蘋果」說成「橘子」。功能性磁振造影(MRI)證實，這些患者大腦中負責分類的角回區域活化程度顯著降低。

3. 敘事簡化：失去描述細節的能力

健康者描述做菜會說，「先熱鍋倒油，爆香蒜末後下青菜快炒」。失智症患者則重複「把菜放進鍋子…然後炒一炒」。

額葉功能退化導致語言組織能力下降，患者使用連接詞（然後、後來）頻率比常人高3倍。

值得注意的是，患者會經常使用「然後」兩個字，例如患者描述假日活動時說，我去公園，「然後」走路，「然後」看到花，「然後」回家。」這種「然後」連篇、缺乏細節的表達，可能暗示語言組織能力在減弱中。

黃軒建議，患者3分鐘的日常對話中，若每句話少於7個字且缺乏形容詞，可能是警訊。

4. 逃避指令：無法說明操作步驟

被問到「如何使用微波爐」時，患者會轉移話題為「現在的機器太複雜了！」這反映執行功能障礙，大腦無法規劃多步驟任務。

臨床研究發現，此現象與前扣帶皮層萎縮有關。

5. 專業詞彙流失：特定領域能力衰退

擅長烹飪者說不出「汆燙」，改用「用熱水弄熟」；資深編輯忘記「校對」等術語。

這屬於語意型失智症特徵，患者保留日常對話能力，卻喪失其專業上特定知識庫的專業術語。

黃軒表示，上述的語言異常需持續「6個月以上」才具臨床意義，若只是「單次失誤」則可能是正常老化。民眾若仍是年輕人，可能是因近來太焦慮所致，無需太緊張，但若發現長者符合多項徵兆持續好幾個月以上，應至神經內科接受全套認知評估。

