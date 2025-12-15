台灣4麵包主廚組隊 勇奪世界盃聖誕麵包冠軍

（中央社記者趙麗妍台中15日電）弘光科技大學食品科技系進修部校友蔡約群與3名烘焙師組隊，赴義大利奪下「2025世界盃聖誕麵包大賽」總冠軍，他分享學習歷程「只要願意努力，世界舞台永遠為你開著」。

弘光科大今天透過新聞稿分享蔡約群前進冠軍之路的歷程。蔡約群因為想走烘焙職人之路，大學選擇弘光食科系進修部，白天在麵包坊工作，晚上念書學理論。大三在老師楊智偉鼓勵下和同學組隊參賽，多次在烘焙比賽中奪冠。畢業後到Feeling18巧克力工房麵包坊工作。

2年前在老闆帶隊下，蔡約群遠赴義大利拜名師取經，也在台灣推出耶誕節的應景麵包，自此也打開蔡約群的研究興趣。這次他和陳詩絜、賴怡君、楊世均等3名主廚組隊前往義大利參賽。

蔡約群說，耶誕麵包起源在古羅馬時期的義大利，講究溫度、天然酵母環境、濕度等細節，而且培養酵母就像照顧一個生命，「要懂得它的呼吸」，天熱時要降溫，天冷時要保暖。

4人透過固定交流練習心得，快速拉升團隊戰力，比賽前團練超過300小時，且提早到義大利異地練習，分工合作，克服比賽難關，成為第一個在這項古老又經典的「聖誕麵包大賽」奪下總冠軍的亞洲隊伍。

蔡約群提醒學弟妹，要找到自己真正有熱情、有興趣的事情，把它做到最好，只要願意努力，世界舞台永遠為你開著。（編輯：陳清芳）1141215