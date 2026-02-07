台灣40億大廠遭爆關廠！「逾百名員工」過年前失業 勞工局出手了

生活中心／李紹宏報導

震撼石化業界！長春集團旗下的子公司「信昌化工」資本額達40億元，如今傳出其位於高雄的林園廠區遭爆關閉，並進行大規模的人力縮編。這項決策導致百餘名員工在農曆春節前夕，面臨失業危機，引發外界高度關注。對此，高雄市勞工局已火速介入，並啟動相關勞動檢查機制。

信昌化工林園廠爆關廠，裁員逾百名員工。（圖／翻攝Google map）

據消息指出，信昌化工林園廠原編制約有180名員工，在此波組織重整後，預計僅保留約50至60名人力，裁員幅度相當大，絕大多數受影響的員工都在年前收到資遣通知。

事實上，該廠區的異狀早有跡可循，高雄市勞工局透露，早在去年底便已掌握該廠產線停工超過兩個月的情資，並曾於去年12月31日派員前往與廠方高層會談，宣導相關勞動法令規範。針對員工權益部分，勞工局進一步說明，資方在今年初已陸續與員工說明公司現況，並提出包含轉調其他單位、優退、優離及部分留任等配套方案。

勞工局強調，後續將嚴格監督，派員入廠實施勞動檢查，若發現有違法損害勞工權益之情事，將依法裁處。此外，勞檢處也同步針對廠區停止運作期間的設備與管線安全進行加強檢視，以確保場域安全無虞。

信昌化工資本額高達新台幣40億元，前身隸屬於台泥集團石化事業，後併入長春集團版圖，是台灣首家專業生產酚與丙酮系列產品的大廠。

