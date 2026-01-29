台灣45倍匯率曝險的警訊

（圖／本報系資料照）

國際貨幣基金組織（IMF）在近期（18日）發表的一份報告中指出，台灣的「匯率曝險美元資產」規模，是外匯市場每月交易量的45倍，比例明顯失衡。

這項指標常用來衡量各國外匯市場，對於匯率衝擊的承受能力，可以判斷外匯市場的結構性風險。與其他的主要國家相比，南韓與加拿大、挪威的風險水準相近約25倍；日本約20倍；德國、法國、義大利等歐洲主要國家，該比率則僅為個位數。

當一個經濟體的「美元資產匯率曝險」規模，被估算高達自身經濟承受能力的45倍時，這已不只是技術性風險，而是一場被刻意忽視的金融豪賭。IMF報告揭露台灣美元資產高度集中，新台幣升值風險不容再被低估。

台灣長期以來累積龐大的美元資產，從央行、壽險業、銀行體系，到上市櫃企業與出口商，幾乎整個金融與實體經濟都深度押注美元。然而，這些資產多半未完全避險，一旦新台幣升值，帳面損失便會立刻浮現。當曝險規模被放大到數十倍等級時，新台幣是否升值，已不再是市場問題，而是政治問題。

問題的核心不在於持有美元，而在於台灣已被迫走向一條「不能升值」的政策死胡同。新台幣若升值，壽險業恐出現巨額匯損，企業財報承壓，金融穩定將受到挑戰；若不升值，則持續累積國際壓力，被質疑扭曲市場機制。這不是兩難，而是長期政策失衡所造成的必然結果。

更令人憂心的是，這種結構性風險並非突發，而是多年來逐步累積的結果。央行以「穩定匯率」之名，默許助長美元資產無限制膨脹；金管會對壽險業高度集中於美元資產的現象，長期採取寬鬆監理；而政府高層則沉浸在出口暢旺、外匯存底創高的表象，卻不願正視背後的風險累積。

當外媒或國際機構質疑台灣匯率政策時，官方往往第一時間反擊，強調「台灣沒有操縱匯率」。但問題是若新台幣回到合理的升值區間，台灣金融體系是否會引發動盪？若答案是肯定的，那麼問題從來不在外界批評，而在我們自身早已失控的曝險結構。

特別值得警惕的是，這樣的風險一旦引爆，承擔後果的並非抽象的「市場」，而是實體的保戶、投資人與全民。壽險匯損，影響的是長期保單與退休保障；企業財報受損，影響的是就業與薪資；金融不穩，最終仍需公共資源收拾殘局，影響的是每一個人民。迄今，政府仍然沒有清楚揭露整體匯率曝險的真實規模，沒有明確的去風險時程，也沒有對高度美元化結構提出根本的調整方案。

45倍的匯率曝險，不是數字遊戲，而是一個嚴肅警訊。政府不能再以「台灣體質良好」作為安慰劑，而應誠實面對結構問題，強化避險機制、提高資訊透明度、調整金融監理思維，並逐步降低對單一貨幣的過度依賴。否則，一旦匯率風險真正浮上檯面，付出代價的，終究是整個社會。（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）