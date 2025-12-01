台灣5天衝破1.47億！《動物方城市2》上映首周全球狂吸174億

《動物方城市2》上映後，票房成績超乎預期的好。（迪士尼提供）

迪士尼賣座動畫續集《動物方城市2》上映後，票房成績超乎預期，除了在北美5日的開片成績達1.56億美元（約台幣48.9億元）領跑今年感恩節連假外，海外開片票房更是拿下4億美元（約台幣125億元），讓全球首周末票房達到破紀錄5.56 億美元（約台幣174億元），登上影史動畫全球開片票房冠軍，同時也是全球影史開片票房第四。

至於台灣票房方面，同樣也相當亮眼，上映首周就開出破億成績，5天衝破1.47億台幣。迪士尼公司台灣及香港副總裁暨董事總經理陳永樂也表示很開心看到《動物方城市2》在台的好成績，「《動物方城市2》提供了超越所有觀眾想像的沉浸式奇妙世界，鏡頭語言帶領所有粉絲深入前所未見的銀幕角落，展開一場無與倫比的旅程。但最重要的是，這部電影充滿了純粹而絕對的歡樂與感動。」

關繼威替《動物方城市2》中的「毒蛇蓋瑞」配音。（迪士尼提供）

由關繼威配音的毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的存在。據《動物方城市２》導演傑瑞布希表示，他在某次深夜看了關繼威的脫口秀，就決定要找他為毒蛇蓋瑞配音，動畫師亞當葛林透露，當時傑瑞布希請動畫組用關繼威的聲音搭配毒蛇的畫面看看是什麼感覺？「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」後來關繼威前往工作室錄音，「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快。」

關繼威本人則試圖藉著毒蛇蓋瑞的角色，引導觀眾打破各種刻板印象和偏見，他說：「雖然這個角色一開始聲名狼籍，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」聯合導演拜倫霍華德補充：「關繼威是為佘蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」

此外，《動物方城市2》這次在大陸成績驚人，目前當地票房已經進帳2.72億美元（約台幣85.38億元），寫下大陸影史上外國動畫單日最佳紀錄，僅次於《復仇者聯盟：終局之戰》，也是大陸影史上開片票房第六名。

