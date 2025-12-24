台灣5歲童「齲齒率」近半 家長注意！1歲前就該首次牙科檢查 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

想要孩子擁有一口好牙，家長得從小顧起！衛福部調查發現，國內兒童齲齒率於3歲開始快速上升，其中5歲兒童的齲齒率接近5成，遠高於世界衛生組織（WHO）所訂5歲兒童齲齒盛行率低於1成的標準。醫師建議，孩子在1歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查。

童綜合醫院今（24）日宣布成立「口腔親善之家」，成為台中率先加入衛生福利部口腔親善之家計畫的醫院，提供由牙醫師及相關團隊與嬰幼兒和家長之間以家庭為中心的連續性口腔健康照護服務。

童綜合醫院兒童牙科主任陳瑋玲表示，依據113年國民口腔健康狀況調查結果顯示，國內兒童齲齒率於3歲開始快速上升，其中5歲兒童的齲齒率為46.3%，高於WHO所訂5歲兒童齲齒盛行率低於10%的標準。

陳瑋玲說，根據中華民國兒童牙科醫學會建議，孩子在一歲以前，就應該進行人生中第一次的牙科檢查，建立家庭與兒童牙醫之間緊密的關係，並且教育家長如何幫孩子口腔清潔與飲食搭配，童綜合醫院口腔親善之家就是為此而成立。

童綜合醫院指出，口腔親善之家能夠為0歲孩子開始提供長期口腔健康照護，一直到孩子成長到18歲為止，讓孩子健康的邁向人生下一個階段。

童綜合醫院口腔醫學部營運長陳雅怡表示，成立「口腔親善之家」就是期望能將口腔健康觀念向下延伸，從媽媽懷孕開始及寶寶出生1歲以前，及早介入口腔健康的評估來提供關鍵時刻預防性口腔健康照護機會，有助於大幅減少孩子罹口腔疾病的機率。「口腔親善之家」與小兒科及婦產科建立跨科綠色通道，強調孕婦產檢加口檢，並強調嬰兒0歲起接受口腔預防保健，而非等到口腔有問題再就醫，避免看牙焦慮及減少醫療支出。

除此之外，陳雅怡說，院方也提供高風險個案家庭訪視，給予偏鄉弱勢族群口腔衛生評估、口腔清潔照護指導、氟化物使用、兒童預防保健服務以及健康飲食(減少游離糖攝取)等，協助完善銜接牙醫醫療照護。

