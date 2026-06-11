【台灣50大富豪】睽違8年！「這」家記憶體大廠創辦人 重回富豪榜

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財經中心／林浩博報導

記憶體大廠創見的董事長束崇萬，睽違8年，終於今年以27億美元的身價，重回《富比士》50大台灣富豪榜。（圖／翻攝自創見官網）

《富比士》2026年台灣50大富豪榜出爐，缺席榜單長達八年的創見董事長束崇萬，也終於憑藉與其家族合計27億美元（約855億台幣）的總資產，以第36名之姿重回榜單。

AI熱潮推動獲利翻倍！束崇萬睽違8年再度富豪榜

記憶體大廠創見吃到AI熱潮對晶片需求暴漲的紅利，股價一年來翻了兩倍。創見去年營收狂升70%達到171億台幣，帶動淨利增長翻倍至56億台幣。此等亮眼表現，反映了創見產品價格上揚的同時，依然仍保住客戶對其主力記憶體的長期訂單。尤其隨著先進AI晶片的需求飆高，晶片大廠正苦於提升產能以填補供需缺口。創見同時也積極進軍AI產品領域，去年9月即推出了搭配視覺感測器的相機模組，可用於產品檢查與監控的應用。

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束崇萬擁有成功大學的電子工程學士學位，在1989年成立創見以前，他曾擔任美國科技巨擘惠普（HP）在台灣的專案經理。

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