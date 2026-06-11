【台灣50大富豪】股價狂飆5倍！PCB之王創辦人首進榜

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財經中心／林浩博報導

金像電子抓住AI基建對PCB需求猛漲的商機，股價一年來狂翻五倍，助力創辦人楊長基資產膨脹為68億美元，於今年首度擠進《富比士》台灣50大富豪榜。（圖／翻攝自金像電子官網）

2026年《富比士》（Forbes）台灣50大富豪榜出爐，「PCB（印刷電路板）之王」金像電子抓住AI熱潮，一年來股價翻漲五倍，助力創辦人楊長基身價膨脹至68億美元（約2156億台幣），以第13名之姿首度擠進榜單。

雲端巨頭是客戶！金像營收寫下600億新高紀錄

楊長基曾任PCB大廠華通電腦的高層，後於1981年創立金像，並於20年前擴大業務至生產伺服器的PCB。金像是PCB領域的營收王者，客戶涵蓋Google、亞馬遜（Amazon）等雲端服務巨頭。去年金像營收成長54%，寫下600億台幣的新高紀錄，帶動淨利狂升71%至96億台幣。

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眼見AI基建對PCB需求高漲，金像去年11月宣布將投入72億台幣擴建總部所在的桃園廠。同時楊長基也向去年才啟動的泰國廠投資13億台幣，而後者是金像在中國之外的首座海外工廠。楊長基於2017年離開金像的董事長職位，交棒給兒子楊承澤。楊承澤2018年繼而成為公司執行長，但楊長基和其女兒楊承蓉仍保留董事席位。

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