台灣50指數大換血！貿聯、致茂、健策、南亞科入列 重點一次看

【記者呂承哲／台北報導】2025年第4季臺灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）等四家公司。口袋證券指出，透過其獨家AI模組「AI龍龍」分析後發現，上述企業近一年均展現明顯成長動能，不僅營收走強、獲利體質改善，財務結構也更趨健全，成為本季指數納入的重要理由。

口袋證券統計顯示，第4季臺灣50成分股中，共有7家公司單月營收創下歷史新高，另有10家公司連續三個月呈現月營收成長；同時，本益比低於20倍的企業約有28家，整體估值仍具相對吸引力。

若將第1季至第4季資料比較，成分股月營收創高與連續成長家數呈現「逐季增溫、第三季見高峰、第四季小幅回落」的趨勢，顯示臺灣50企業營運動能由上半年逐步升強，並於下半年維持穩定表現，反映大型企業在AI、半導體、電子供應鏈等需求驅動下的穩健成長態勢。

口袋證券透過獨家 AI 模組「AI龍龍」，進一步說明本次新納入的 4 檔成分股觀察重點：

一、貿聯-KY（3665）營收與毛利率同步走升，第3季毛利率逾3成，前3季 EPS 大幅年增，ROE 持續抬升，反映在車用與伺服器等應用領域的接單動能穩健。

二、致茂（2360）第3季毛利率接近6成，2025年前3季 EPS 較去年成長逾倍，ROE 維持雙位數高檔，凸顯其在測試設備市場的技術與市占優勢。

三、健策（3653）聚焦高階散熱產品，營收維持高檔，毛利率逾3成且 EPS 顯著成長，在 AI 與高速運算帶動散熱需求升溫的背景下，展現產品組合與產能配置具備韌性。

四、南亞科（2408）受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大，雖然近四季獲利仍在修復階段，但營運體質改善方向清晰。

口袋證券表示，AI龍龍整合獨家資料庫與大型語言模型（LLM），從基本面、技術面、籌碼面與消息面四大面向提取關鍵資訊，將分散數據轉化為易讀摘要，協助投資人縮短研究時間並提升決策效率。口袋證券提醒，臺灣50指數成分股雖多具規模與財務體質優勢，個別企業仍可能受到景氣循環、匯率與產業競爭影響，投資人應依自身財務狀況與風險承受度審慎評估。

