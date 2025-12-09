台灣50指數Q4大換血，一檔成分股由虧轉盈！口袋證券獨家AI模組解密關鍵觀察重點
2025年第4季臺灣50指數成分股調整名單公布，本次新增貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、健策（3653）、南亞科（2408）。口袋證券結合獨家AI模組「AI龍龍」彙整指出，四家公司成長動能明顯，營收與獲利體質均有明顯強化，顯示兼具成長動能與財務穩健度。
口袋證券統計，第四季臺灣50指數成分股中，共有7家公司月營收創歷史新高，10家公司月營收連續三個月成長，本益比低於20倍的公司約28家；對比全年資料，月營收創高與連續成長家數自第1季起逐季提升，於第3季達到相對高峰，第4季略為回落，呈現成分股營運動能先升後穩的變化軌跡。
口袋證券透過獨家 AI 模組「AI龍龍」，進一步說明本次新納入的 4 檔成分股觀察重點：
一、貿聯-KY（3665）營收與毛利率同步走升，第3季毛利率逾3成，前3季 EPS 大幅年增，ROE 持續抬升，反映在車用與伺服器等應用領域的接單動能穩健。
二、致茂（2360）第3季毛利率接近6成，2025年前3季 EPS 較去年成長逾倍，ROE 維持雙位數高檔，凸顯其在測試設備市場的技術與市占優勢。
三、健策（3653）聚焦高階散熱產品，營收維持高檔，毛利率逾3成且 EPS 顯著成長，在 AI 與高速運算帶動散熱需求升溫的背景下，展現產品組合與產能配置具備韌性。
四、南亞科（2408）受惠記憶體景氣與價格回溫，單季毛利率由負轉正，營收年增幅度明顯放大，雖然近四季獲利仍在修復階段，但營運體質改善方向清晰。
口袋證券正式推出獨家 AI 模組「AI龍龍」，協助資深投資人更快速掌握個股重點，也讓初入股市的投資人能以較低門檻理解市場資訊。AI龍龍結合獨家數據資料庫與大型語言模型（LLM），針對個股整理基本面、技術面、籌碼面與消息面四大面向的關鍵資訊，將分散數據轉化為易讀摘要，協助投資人縮短做功課時間、降低研究負擔，並提升決策效率。
口袋證券提醒，臺灣50指數成分股雖多為市值較大、體質相對穩健的企業，個別公司營收與獲利仍可能因景氣循環、匯率變化與產業競爭而出現波動，投資人仍應依自身財務狀況與風險承受度審慎評估。
