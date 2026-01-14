台灣50歲以上民眾調查 75%自覺財務勉強度日

內政部近日公布最新戶籍人口統計，截至2025年12月底，65歲以上人口占比突破20%，宣告台灣正式邁入「超高齡社會」。星展基金會攜手銀天下頻道，針對全台40歲以上的民眾調查，今天(14日)共同發布《2026 無齡社會白皮書》，在50歲以上的族群中，有高達75%自覺「財務僅能勉強度日」，白皮書也指出，台灣人均 GDP 成長不差，卻未能轉化為中高齡族群的安全感。

隨著台灣正式邁入超高齡社會，如何同時「活得更久」和「活得更好」已經成為當前最關鍵的社會課題。

星展基金會攜手銀天下，14日共同發布《2026無齡社會白皮書》，對比國際指標與在地數據，首度進行「高齡準備總體檢」。

調查也發現，台灣在面對「超高齡社會」有3大挑戰，不是「老得太快」，而是「出現結構落差」。白皮書顯示，台灣在「健康餘命」的國際排名表現亮眼，但一旦交叉檢視「平均壽命 」、「不健康存活年數」、 「性別差異」等，便浮現結構性警訊，揭示台灣高齡化正在加速，卻未同步擴張高品質、有尊嚴的生活。特別是女性，雖然更長壽，但「不健康存活年數」達 8.57 年，高於男性的 6.96 年，且失能、憂鬱與孤獨比率都較高。白皮書呼籲為縮短平均壽命跟不健康存活年數的落差，需提早儲備肌力，養成運動習慣，並強化社會連結與幸福感。

挑戰二則是財務焦慮，且正在成為台灣高齡化最具破壞力的「隱形壓力源」。受訪的50歲以上族群，有高達 75% 自覺「財務僅能勉強度日」，明顯高於新加坡的43%，顯示宏觀經濟表現與個人老後安心感之間存在斷層。天下雜誌銀天下頻道總監彭子珊說：『(原音)理想的退休金是1320萬，中位數是1千萬，如果問為什麼你覺得，你想要做準備，但是沒有辦法做準備，他最多的疑問就是他覺得他收入不足，他不知道該怎麼準備，不知道需要多少錢。所以在實際上資訊的流通裡面，他可能對於一個不知道自己的狀況，還是有一些不清楚的資訊。』

第3個挑戰則是「想工作」與「能工作」之間，存在制度落差。調查顯示，台灣55歲後的勞參率急遽下滑，65歲以上更降至不到10%，不僅遠低於新加坡與日韓，也反映中高齡勞動力被過早排除在職場之外，進一步衝擊個人財務韌性。白皮書也指出，若能有效提升中高齡勞參率，除了可緩解產業缺工，也有助於延緩長者認知退化，對個人與社會都具正向效益。(編輯：宋皖媛)