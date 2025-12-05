台灣6大天后同框聚餐照曝光！網朝聖：這組合太猛

娛樂中心／杜子心報導



知名主持人利菁近日在社群上隨手發出一張，她與多位「后字輩」巨星的聚餐合照，瞬間讓網路炸裂，照片中包含張小燕、葉璦菱、張清芳、方芳芳、李翊君等天后級人物全部坐滿畫面，讓網友笑稱根本是「天后宮開會」。不過，在天后們的合照中還有一位知名男造型師李明川參與其中，他也在貼文底下搞笑留言「謝謝天后領我入宮朝聖！謝謝姐姐們的照顧疼愛」。





利菁

葉璦菱（前排左1）、張小燕（前排中間）、張清芳（前排右1）、方芳芳（後排左3）、李翊君（後排左2）和利菁（後排左4）聚餐合體的照片曝光後，引發許多網友討論。（圖／翻攝自臉書利菁 Regine）





廣告 廣告

利菁最近在個人臉書粉專發出一張「天后合照」，並寫下「天后宮聚餐」。照片中，利菁穿著條紋上衣站在正中央，笑得輕鬆灑脫，一手還搭在方芳芳肩上，畫面看起來親暱又自然；李翊君則穿著白襯衫比出YA手勢，氣質依舊清爽，而前排的3位重量級女星分別是葉璦菱、張小燕、張清芳，大家一起坐在餐桌前對鏡頭露出燦笑，這個組合平均年齡超過60歲，但每個人卻狀態滿分，讓粉絲驚訝「完全看不出年紀」。貼文曝光後，瞬間吸引大批網友湧入留言朝聖，狂刷「這含金量太誇張」、「天后們保養得也太好了吧」、「這一桌都是大咖」。

利菁

利菁曾主持多檔綜藝節目，都獲得很高的收視率。（圖／翻攝自臉書利菁 Regine）





其實利菁多年來在演藝圈的人緣極佳，從購物台轉戰綜藝後，主持節目屢創高收視，也拿下金鐘獎肯定，個性海派、真性情的作風讓她和許多前輩、天后級藝人都保持深厚情誼。這次難得的六大天后合影，讓網友狂讚「這張真的歷史級」、「大家都好漂亮」、「不同領域的天后一次到齊太扯」、「小燕姐超美的」、「天后們和鮮肉」、「不行大咖太多了一個比一個大，我只能說百花齊放」。





原文出處：利菁PO姊妹聚餐照一看全是「歷史天后級」！平均年齡60＋凍齡狀態曝光

更多民視新聞報導

藍心湄宿醉照曝光！素顏「懟臉自拍」掀網熱議

直系親屬絕不可以.....？捐血救人驚爆認出親兒子？《好運來-EP247精彩片段》

反派女星李沛綾私下超反差？住高級大樓遭鄰投訴

