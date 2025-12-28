台灣60億科技大廠爆關廠！南科「4條產線全停產」 過年前恐大裁員

​市值60億元的台灣科技大廠、觸控面板感應器廠「精金科技」（3049）日前發布重訊，將在明年1月31日關閉南科廠，4條產線將全面停產，代表著公司唯一的5.5代AMOLED觸控感應器產線不再運作。未來將把營運重心轉向資本支出需求相對低、毛利結構更為穩健的業務領域。

精金科技原名和鑫光電，創立於1999年，2002年正式掛牌上市，並於2023年6月更名，市值將近60億。該公司為全球AMOLED觸控感應器與TFT薄膜電晶體驅動背板供應商。以高階技術提供全球知名品牌及製造商，並協助客戶開發新產品。

精金科技表示，26日董事會決議，鑑於全球面板產業供需環境變化及主要客戶策略調整，AMOLED觸控感應器市場競爭日益激烈，公司將採取審慎且分階段方式調整相關產線之生產規劃，並預計最終生產日訂於115年1月31日，同時啟動產線停機作業及後續轉型規劃。

​對此，精金科技資深副總經理周致中也指出，公司的5.5代AMOLED觸控感應器廠總共有4條產線，將全數關閉停產，由於唯一工廠關閉後，可能改變營業項目，公司會先活化資產，再評估後續發展。​

公司關閉工廠，會在過年前裁員？周致中表示，將依勞動基準法及相關勞動法令規定，審慎規劃並妥善辦理各項配套措施，也會依就業服務法相關規定列冊通報主管機關，必定秉持保障員工權益原則，降低對員工影響。

