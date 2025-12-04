台灣60年前有滑雪勝地！合歡山珍稀老照片曝光 國發會吐消失真相

國發會繩在臉書發布一組國家檔案影像，重現台灣60年前在合歡山滑雪場樣貌。（圖／翻攝自國發會臉書）





每逢冬季來臨，不少台灣人喜歡出國滑雪，事實上台灣早年也曾擁有自己的滑雪場。國發會繩在臉書發布一組國家檔案影像，重現台灣60年前在合歡山滑雪場樣貌，當時的合歡山冬季可維持約兩個月積雪，政府因此在當地開闢雪場，並於合歡山東峰至松雪樓間架設長達400公尺的纜車，使冬天的山區一度十分熱鬧。不過隨著氣候變遷，積雪量不如以往，這座國內首座滑雪場也就慢慢消失了。

60年前的合歡山曾設有一組滑雪場。（圖／翻攝自國發會臉書）

國發會貼文以「不要懷疑，台灣曾經有座滑雪場」為題，介紹合歡山滑雪場的形成與消逝。根據國家檔案記載，政府在興建東西橫貫公路支線時，發現海拔逾3100公尺的合歡山，每逢冬季會有約兩個月的穩定積雪，加上地勢與坡度適合滑雪訓練，遂於當地設置「武嶺寒訓基地」，闢建雪場供國軍進行滑雪與雪地求生訓練，成為台灣發展雪上運動的起點。

1963年在林務局支持下，中華民國滑雪協會等相關組織陸續成立，推動滑雪運動逐漸普及。合歡山也因救國團冬令營、滑雪營及賞雪團活動而在冬季相當熱鬧。當時從合歡山東峰至松雪樓之間還建置一條約400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁更設立「滑雪訓練中心」，培育選手赴海外參賽，顯示台灣早年推動雪上運動的企圖心。

當時從合歡山東峰至松雪樓之間還建置一條約400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁更設立「滑雪訓練中心」，培育選手赴海外參賽。（圖／翻攝自國發會臉書）

1963年在林務局支持下，中華民國滑雪協會等相關組織陸續成立，推動滑雪運動逐漸普及。（圖／翻攝自國發會臉書）

然而，隨著氣候變遷影響加劇，合歡山冬季積雪逐年減少，再加上國人出國滑雪日益便利，當年的滑雪場逐漸失去功能，設施也隨時間荒廢。目前在合歡山部分路段仍可看見早年纜車設備的殘跡，成為歷史發展的見證。

國發會貼文曝光後，也掀起網友們的回憶殺，不少人留言分享，「父親當年在寒訓基地受訓」、「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」、「曾在小學時跟家人到合歡山滑雪度假」、「參加救國團冬令營時在此初次體驗滑雪」、「難怪叫滑雪山莊！」，也有登山客表示曾在步道旁看見廢棄纜車，更有網友提出是否能透過人造雪技術重啟滑雪場，期盼能再續60年前的光景。

隨著氣候變遷影響加劇，合歡山冬季積雪逐年減少，設施也隨時間荒廢。（圖／翻攝自國發會臉書）

