台灣60年前竟有滑雪場！合歡山雪地飆速畫面流出 消失「真正原因」曝

生活中心／綜合報導

受到東北季風增強影響，溫度會一路下滑，氣象暑也預告，晚間開始到清晨最冷，中部以北低溫會下探到14℃，另外中部以北3500公尺以上的高山也可能有零星降雪的機會。其實在過去台灣也曾擁有滑雪場，國發會先前在臉書貼出合歡山60年前曾有一座滑雪場的照片，並指出其後來消聲匿跡的「真正原因」。

合歡山當時是救國團舉辦冬令營的首要場地，滑雪營、賞雪團等活動讓冬天的山上相當熱鬧。（圖／翻攝自國發會臉書）

國發會先前在臉書貼出一系列國家檔案資料照片，並以「不要懷疑，臺灣曾經有座滑雪場」為題，寫道，讓國家檔案述說合歡山滑雪場輝煌過去，60多年前，政府開闢東西橫貫公路支線，發現海拔3100多公尺的 合歡山，每年冬季有2個月的積雪期，而且地形及坡度均適合作為滑雪場地，因此在這成立「武嶺寒訓基地」，闢建雪場，訓練國軍們滑雪、雪地求生等，是臺灣發展滑雪的開端。

國發會接著指出，1963年，在林務局支持下，「中華民國滑雪協會」等單位相繼成立，並推動雪上運動。當時，合歡山也是救國團舉辦冬令營的首要場地，滑雪營、賞雪團等活動讓冬天的山上相當熱鬧。在合歡山東峰至松雪樓，還闢建了400公尺長的雪場纜車，更在松雪樓旁興建「滑雪訓練中心」，培養臺灣好手出國比賽！但是，氣候變遷下合歡山的積雪不足，加上出國滑雪相當便利，臺灣第一座滑雪場逐漸消聲匿跡。

合歡山東峰至松雪樓，還闢建了400公尺長的雪場纜車，松雪樓旁興建「滑雪訓練中心」培養國手。（圖／翻攝自國發會臉書）

PO文一出，立刻引發許多網友回憶殺：「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」、「氣候暖化的見證」、「在合歡山東峰那邊，之前去爬的時候有看到遺棄的纜車設備」、「我小學的時候全家曾去合歡山滑雪度假過！」、「曾經是特戰隊的寒訓基地」、「我父親民國69年也在那寒訓，還保留著很多有紀念價值的照片」、「1976年我高一寒假住松雪樓，剛好遇見畢生難忘的雪景」、「可以考慮加上進行人造雪，這樣就可以重啟滑雪場了」、「難怪叫滑雪山莊！」、「好酷喔！台灣曾經也能滑雪耶」、「哇，好希望重建喔」。



