台灣65歲以上人口2成，正式邁入超高齡社會！新生兒少2成近10年最大減幅…每天少了277人如何解

內政部公布最新人口統計，截至自2025年12月為止，我國65歲以上高齡人口達467.3萬人占比20%，代表我國正式邁入「超高齡社會」。 2025年新生兒數勉強守住10萬關卡，比2024年大幅減少2.7萬人，減幅破2成，創下近10年來最大減幅。整體來看，我國2025年人口數為2329萬9132人，減少約10萬人，等於每天平均會減少277人。

65歲以上人口達2成，即成為超高齡社會

內政部戶政司周五(1/9)公布最新統計，截至去年12月底為止，我國人口數為2329萬9132人。其中，65歲以上人口已達467.3萬人、占20.06%，正式邁入「超高齡社會」。

根據世界衛生組織定義，65歲以上人口達7%時，足稱高齡化社會，高於14%屬高齡社會。突破20%即成為超高齡社會。台灣在2025年的最後一個月，正式邁入超高齡社會。



根據內政部統計，0至14歲人口約為268.2萬人，占總人口數為11.51%；15至64歲人口數為1594.4萬人，占比約68.43%；至於65歲以上人口數為467.3萬人，占比20.06%。

日本14年進入超高齡社會，台灣僅花7年9個月



值得留意的是，台灣2018年3月邁入高齡社會，僅花7年9個月即成超高齡社會。相反地，日本則花了14年才從高齡社會邁入超高齡社會，顯見未來台灣高齡人口增長速率相當快速。



若從縣市別來看， 0至14歲人口比率最多的縣市是新竹市的15.16%，最低則是金門縣的7.7%。最老縣市是台北市，65歲人口比率達24.18%，新竹縣則是15.08%為最低。



2025全年新生兒數守住10萬人



新生兒部分，2025年12月新生兒數為9027人，較2024年同月減少3,469人，減幅達27.76%。

去年一整年新生兒數，僅有10萬7812人，雖守住10萬人關卡，但呈現連10年下降，年減幅為20.05%，不只再創新低，減幅更創下近10年來最大。若與2016年的20.8萬人相比，更是大幅減少10萬人。



生不如死… 2025平均每天減277人

根據內政部統計，2025年12月底為止，我國人口為2329萬9132人，與2024年同月比較減少了10萬1088人，減幅約0.43%，等於人口每天平均減少276.95人。



根據國發會提出的人口推估報告，即便是高推估的狀況下，台灣到了2070年的總人口，依舊會下降到1584萬人。屆時，台灣15至64歲的工作年齡人口，預計到2028年即會低於二分之三，等於人口紅利消失。

到了2070年65歲以上人口，占比將會大幅提高至46.5%，此時年齡中位數將會達62.4歲。驚人的是，2070年每1名青壯年人口，就要扶養1名老年人。

相關新聞: 拆彈台灣人口危機！同樣少子化，45年後，台灣少800萬人，加拿大如何逆勢增加900萬人？

