台灣7.0大地震！夏于喬挺孕肚落淚發文：太可怕

娛樂中心／吳宜庭報導

昨（27）日晚間11時05分，台灣東部海域發生了一場強烈的地震，芮氏規模達7.0，震中位置靠近花蓮，引發了全台多地的強烈震感。不少民眾在睡夢中被驚醒，甚至有人急忙起床尋找安全的避難場所。此次地震所帶來的劇烈搖晃，讓不少民眾心情緊張，也引起了社會各界的關注。





7.0強震晃醒全台！夏于喬嚇壞「抱著肚子哭」崩潰發文：地震太可怕

地震發生後，夏于喬在發文中表示：「地震實在太可怕了，我不小心抱著肚子哭了，希望大家都能平安無事。」並提醒粉絲們注意安全。（圖／翻攝自夏于喬IG）

在這場突如其來的地震中，女星夏于喬也未能倖免。她剛在社交平台公開懷孕消息，卻在地震發生時受到驚嚇，並忍不住在震中抱著肚子落淚。夏于喬在IG限時動態中以黑底白字寫道：「地震太可怕，不小心抱著肚子哭了，希望大家都可以平安，新聞說可能有餘震，大家一定要注意安全」，這段話透露了她在當下的不安與焦慮，並且提醒大眾保持警覺。粉絲們也紛紛表達關心，為她和肚中的寶寶送上祝福。









7.0強震晃醒全台！夏于喬嚇壞「抱著肚子哭」崩潰發文：地震太可怕

許多演藝圈名人在地震發生後透過社交平台報平安。（圖／（左）翻攝自賈靜雯IG（右）翻攝自Vivian IG）





除了夏于喬，許多演藝圈名人也在地震發生後透過社交平台報平安。賈靜雯發文表示：「嚇死了，好大的地震，希望大家平安無事」。而潘逸安的妻子Vivian則分享了當時的情況，透露當時潘逸安正在洗澡，她立刻抱住兩個小孩，自己也因為地震的劇烈搖晃而感到焦慮。許允樂也在震後發文，回應地震的情況，她寫道：「發瘋，選好照片還沒打字就突然地震。我們14樓超恐怖搖好久好大，大家都平安嗎，拜託都平安無事」，她的貼文也引發許多高樓層住戶的共鳴，大家紛紛表示高樓層的搖晃感尤其明顯，讓人十分驚慌。

原文出處：7.0強震晃醒全台！夏于喬嚇壞「抱著肚子哭」崩潰發文：地震太可怕

