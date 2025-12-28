台灣7.0強震「全球有感」！ 外媒駐台記者直擊天搖地動

台灣27日晚間地牛翻身，桃機天花板掉落。（圖／東森新聞）





台灣27日晚間地牛翻身，發生規模7.0強震，引發國際媒體高度關注。包括CNN、路透社駐台記者，第一時間也都拍下天搖地動的瞬間。至於澳洲媒體則是聚焦台灣一周內兩次發生大地震的情況，更有不少外媒聚焦強震對台積電與半導體供應鏈的影響，顯示出台灣地震「全球有感」，各國高度關注。

吊燈、吊飾搖晃晃，發出聲響，地牛翻身的當下，美國CNN駐台記者就在住所拍下，就連家具都在搖晃。美國CNN駐台記者：「這地震真的很大，而且搖晃了蠻長一段時間。」

廣告 廣告

英國路透通訊社也第一時間向全球觀眾傳遞台灣地震實況。不只有藝術吊飾搖晃，就連房子也跟著一起搖；美聯社則是PO出商店貨架物品散落畫面。

台灣27日晚間發生規模7.0地震，全台有感，全球各地媒體也紛紛報導，強調是一周以來的第二次。

澳洲媒體SkyNewsAustralia：「台灣東北部海域發生芮氏規模7.0地震，數據顯示，地震深度為73公里，這是近期襲擊該島的第二起大地震。」

南韓媒體KBS：「台灣宜蘭縣以東34公里海域，發生了規模7.0的地震。」

護國神山台積電也是各國媒體關注焦點，CNN報導，台積電表示，因地震疏散員工，返回工作崗位。路透、德國之聲與南韓朝鮮日報也都提到，台灣7.0強震，台積電依照程序緊急疏散員工。

日本媒體報導，台灣7.0地震連沖繩都有感。日本氣象主播：「這起地震在沖繩縣的與那國島、石垣島等地，觀測到震度3的搖晃。」

有日本遊客剛好來台，記錄下驚恐瞬間。一場台灣強震全球有感，緊盯災情以及對半導體供應鏈的衝擊。

更多東森新聞報導

強震後「歪領帶」火速上工！氣象署科長陳達毅還原情況

規模7.0地震全台有感！ 黑柴被強震嚇到腿軟

啟動「護嬰模式」！護理師專業訓練 守護46新生兒

