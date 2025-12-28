台灣7.0強震！日本南海海槽要注意 專家：恐連動

昨晚地震鄰近的日本島嶼、中國沿海也有感。（圖／中央氣象署地震測報中心）





宜蘭東方海域昨（27）日23時05分許，發生規模7.0地震，全台有感。前氣象署地震測報中心主任郭鎧紋今（28）日說明，這起地震雖然在沖繩海槽的位置，但是是較深的隱沒帶，與沖繩海槽無關，不過強調台灣的地震會提醒日本南海海槽要注意，可能會影響日本。

台灣地震恐影響南海海槽

宜蘭發生7.0地震。（圖／國家災害防救科技中心）

郭鎧紋今日接受媒體聯訪說明，宜蘭外海的兩群地震，一群是沖繩海槽擴張，都是發生淺層在10公里以內的，另一群則是30公里以上，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊下，而昨晚的地震與今年8月27日的地震，雖然都在沖繩海槽的位置，但因為震源很深，因此無關沖繩海槽，是與隱沒帶有關。

郭鎧紋提醒，台灣發生的地震也會提醒日本南海海槽要注意，並進一步解釋南海海槽與台灣的關係，菲律賓海板塊是個菱形，西本側這一面為南海海槽，再來就是九州、琉球海溝，而台灣就再琉球海溝的南端，整個連到台灣，剛好就是菲律賓海板塊的西北側這一緣，都會是連動的，而他曾與日本地震學者表達過，台灣的地震會影響南海海槽，對方也認同這個說法。

1227地震報告

中央氣象署地震報告指出，昨晚這起地震發生在宜蘭縣政府東方32.3公里，地震深度72.8公里，芮氏規模7.0，全台有感，除了高雄及屏東最大震度3級、連江及澎湖2級、金門1級，其餘縣市最大震度都測得4級；此外，距離位於台灣東方海面的日本沖繩，也有部分島嶼有震度3的感受。

