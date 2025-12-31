台灣7-ELEVEN沒有舉辦「填問卷抽1萬元」活動，這是詐騙網頁

Taiwan FactCheck Center

網傳連結「填寫7-ELEVEN問卷調查可抽1萬元」？



這是詐騙網頁，台灣7-ELEVEN無此活動

發佈：2025-12-31

更新：2025-12-31

報告編號：3959

查核記者：曾慧雯

責任編輯：陳偉婷

發佈：2025-12-31

報告編號：3959

記者：曾慧雯、責任編輯：陳偉婷

近日網路流傳一個聲稱「7-ELEVEN問卷調查可抽1萬元」的網址；經查證，台灣7-ELEVEN沒有推出問卷調查抽獎活動，網傳網址也與台灣7-11官網不同，這是詐騙連結。



一、網傳網址為詐騙連結，與台灣7-ELEVEN官網網址不同。台灣7-ELEVEN目前沒有舉辦「填問卷抽1萬元」活動。



二、查核中心過去破解過多個「要求用戶登入社群平台後將連結分享給好友」的案例，均為詐騙網頁。



資安專家提醒，假的抽獎網站會假藉填問卷抽獎形式來蒐集民眾個資，甚至詐騙資金；若民眾有看到類似的抽獎網站，應先確認廠商官網是否有真的活動，避免受騙。



因此，傳言為「詐騙」訊息。

背景

近日網路流傳一個聲稱為「7-ELEVEN 2026年新年禮物，透過問卷調查有機會獲得新台幣1萬元」的網址，點入後回答4個問題即可抽獎。。

廣告 廣告

網路流傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳連結真的是7-ELEVEN的活動嗎？

台灣7-ELEVEN並未舉辦「填問卷抽1萬元」活動

查核中心向台灣7-ELEVEN客服中心求證。7-ELEVEN客服表示，目前並沒有推出網傳的「回答問卷抽1萬元」活動，請民眾不要點擊可疑網址，以免受騙；若想了解7-ELEVEN舉辦哪些活動，應以官網資訊為準。

網傳網址為詐騙網頁

查核中心檢視網傳網址，發現與真正的台灣7-ELEVEN官網網址「www.7-11.com.tw」完全不同，而且其網域國家為CN（中國），卻聲稱抽獎獎金為1萬元新台幣，並不合理。

記者實際回答完問卷後開始抽獎，經過數次實驗後發現，抽獎時無論點選任何選項，都會在第二次抽中1萬元，在網頁下方也有許多「網友留言」，自稱中了大獎；該網頁會要求民眾透過臉書Messenger、Line或Whatsapp分享給20個朋友後，才能領取獎金。

查核中心觀察到，此種「要求用戶登入社群平台後將連結分享給好友」的模式，符合詐騙連結的特徵。

網傳網頁擷圖

查核中心過去曾經破解過「填寫超市問卷抽1萬元」、「7-ELEVEN分店開業抽獎」、「參加大甲媽祖遶境可抽獎」等手法，均是假冒業者、廟宇名義詐騙民眾個資的詐騙網頁。

資安專家劉彥伯當時受訪表示，假的抽獎網站會假藉填問卷抽獎形式來蒐集民眾個資，甚至詐騙資金；若民眾有看到類似的抽獎網站，應先確認廠商官網是否有真的活動，避免受騙。