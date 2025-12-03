台灣95%稀土來自中國 澳紐商會籲台澳深化礦產合作

（中央社記者曾智怡台北3日電）台灣逾95%稀土元素進口來自中國，澳紐商會今天發表年度白皮書指出，台灣高科技產業仰賴關鍵礦產供應鏈，任何地緣政治緊張、出口限制恐危及原料供應，進而衝擊國家經濟安全，建議台灣與澳洲深化關鍵礦產供應鏈合作。

澳紐商會今天發布的白皮書聚焦能源、醫療保健產業合作，針對地熱、關鍵礦產供應鏈、外資漁電共生專案、聽力醫療輔助等議題提出建議，由國發會主委葉俊顯代表政府接下白皮書。

值得注意的是，白皮書首度提出對關鍵礦產供應鏈的關切。葉俊顯表示，在全球經貿不確定情況下，關鍵礦物成為全球關注的議題，台灣將持續與澳洲加強合作，提升相關供應鏈的韌性。

根據白皮書內容，台灣超過95%的稀土元素進口來自中國，台灣高科技仰賴關鍵礦產供應鏈，但台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，每年進口約3000噸稀土用於製造，卻僅有1、2家本土企業參與相關材料的精煉、加工。

白皮書指出，即使台灣從日本等國取得精煉材料，其供應鏈往往仍追溯至中國礦場或加工商，如此仰賴單一國家已構成結構性風險，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業所需的穩定原料供應，進而衝擊國家經濟安全、產業競爭力。

白皮書提到，澳洲為僅次於中國的第2大稀土礦產國，擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工，台灣可透過直接與澳洲合作，將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國價值鏈。

因此，澳紐商會白皮書建議台灣成立關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係，並善用日澳礦產合作夥伴關係，同時也要加強投資本地的精煉、加工、回收能力，建立關鍵礦產戰略儲備。（編輯：林淑媛）1141203