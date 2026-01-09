台灣AI原生資安軟體廠奧義登創新版！ 創軟體出海、佈局軍工無人機資安防御

奧義賽博董事長吳明蔚．資料照



獲華威國際和淡馬錫投資，以駭客背景出身的團隊，台灣AI原生資安軟體商奧義賽博-KY（7823）預計12日舉行創新板上市前業績發表會。全球資安威脅持續升溫背景下，憑藉高度自動化的AI偵測技術、完整產品布局與在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，成為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。奧義釋出成長三支箭，除了資安韌性、模型韌性，更將打造國防韌性，未來將在軍工產業資安防護與鑒識以及無人機安全策略合作。

廣告 廣告

2017年成立的奧義賽博、駭客與警察的傳奇團隊，透過獨一無二的創業基因，奧義賽博董事長吳明蔚表示，十年前就決定一定要走這條路，台灣不一定只能走半導體，從事軟體業其實很有前景，也能夠出海，在台灣用AI護世界。

奧義目前累積超過300家客戶，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等金字統指標客戶，高資訊依賴產業。在資安人力供需比約1：4，且多數資安事件源自人為錯誤的市場現況下，企業對「高自動化、低人力依賴」的解決方案需求日益明確，成為奧義平台黏著度的重要來源。同時，亦透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。

奧義的技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。

在國際評測方面，奧義於2020年參與全球指標性的MITRE ATT&CK評測，在多項指標上表現優於多家國際知名資安大廠，並於2020至2022年間連續三年達成「零延遲偵測」與「零人為設定變更」的成果，顯示其AI偵測能力已可在無資安專家介入的情況下穩定運作。奧義亦於2021年入選Gartner《大中華區AI

新創公司指南》，獲得國際研究機構肯定。

產品布局方面，以「XCockpit自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合EDR（端點偵測與回應）、IASM（身分衝擊分析）與EASM（外部攻擊面管理）三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

隨著生成式AI快速滲透企業應用，奧義亦切入生成式AI安全防護，推出XecGuard AI防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入與越獄攻擊。

實測顯示，XecGuard可使模型整體安全防禦分數平均提升近兩成，針對特定攻擊型態的防禦力提升幅度更逾三成，補足當前LLM生態系中仍待成熟的資安缺口。

受惠資安觀念漸受重視，奧義營運動能湧現，2025年全年營收3.69億元，年增22.76%。目前90%以上的營收來自訂閱制，且客戶續約率高達90% 以上，且2025 年前三季的「遞延收入」年增達42%，讓奧義有極佳的營收能見度，由於身為資安「原廠」，奧義擁有高達95% 的邊際貢獻率，這代表隨著規模擴

張，獲利成長將遠超營收成長，展現強大的資本溢價潛力。

奧義看好將持續從端點偵測延伸至全攻擊面管理，並以生成式AI安全作為新一波成長動能，搭配SaaS化與輕量化商業模式，輸出台灣累積的情資與實戰經驗。

更多太報報導

花絮/大立光本益比淪光學股最差？ 林恩平怒祭庫藏股:「大立光不是最差的光學廠」

記憶體失控飆漲連鎖效應來了! 大立光林恩平:手機鏡頭規格升級放緩

大立光估1月2月逐月下滑！躋身神山CPO鏈 林恩平這樣說了

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置