台灣AI專利實力展現 12家機構躋身全球百大

（中央社記者曾筠庭台北10日電）經濟部智慧財產局今天公布，去年台灣專利百大名單中，台積電、友達、鴻海、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、中光電、慧榮及工研院等12家企業與科研機構，不僅在國內AI專利布局領先，也同時入榜科睿唯安今年「全球百大創新機構」，凸顯台灣企業在研發創新與全球專利布局上的實力，持續獲得國際肯定。

智慧局今天舉行年終記者會，局長廖承威表示，AI技術已廣泛應用於半導體、製造、資通訊與終端應用等領域，台灣申請人展現高度國際視野與策略性布局，許多機構選擇以台灣做為專利申請首站，利用國內約8至9個月即可取得初步審查意見的效率優勢，作為後續進軍美國、日本等主要市場的重要參考依據。

在企業表現方面，廖承威指出，台積電連續10年蟬聯本國人發明專利申請件數冠軍，儘管台積電部分核心技術採營業秘密方式保護，但其累積國內外獲准專利數已突破7萬8000件，在美國的專利核准率更是接近百分之百，顯示技術領先幅度明顯。

智慧局表示，鴻海集團近年積極運用專利分享機制，自2023年起提供各事業單位資源，除考量技術的「實際使用地」與「製造地」，也提前布局具潛力的海外市場，深化全球專利布局，並同步在台灣與海外提出申請，促進關鍵技術在本土扎根。

智慧局指出，IC設計大廠聯發科則持續投入AI人工智慧、6G、WiFi 8、智慧裝置、多媒體影像處理等系統單晶片設計的研發，並將成果轉化為全球專利布局，維持國際競爭力。

科研機構方面，智慧局表示，工研院第10度蟬聯全球百大創新機構，秉持著「量足質精」原則推動專利布局，除協助國家發展前瞻技術外，也透過分級管理與市場評估機制，確保專利具備實際商業應用價值。

學界在專利商品化表現也持續成長，智慧局表示，成功大學在發明專利申請量上達成「4連冠」，透過產學合作機制，將學術研究成果轉化為產業應用，台灣科技大學則積極推動專利商品化，去年度產學合作簽約金額達新台幣5億3000餘萬元，113年智財收益也創下1億3000餘萬元新高。

廖承威表示，由於AI相關專利撰寫與審查門檻較高，目前已由審查官編撰「我國AI相關發明案例集」，彙整6則AI相關發明實務案例與審查重點，協助產業提升專利品質與國際競爭力，期盼共同建構更健全的台灣AI創新生態系。（編輯：楊凱翔）1150210