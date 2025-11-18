台灣AI應用落後 產業心態僵化

（圖／本報系資料照）

2022年生成式AI問世以來，AI從語言模型、影像生成一路擴散到研發、醫療、國防治理，成為各國競爭力的關鍵變數。令人意外的是，台灣具有全球領先的半導體代工及電子製造能力、ICT基礎架構完善，但在AI導入率卻嚴重落後，這個矛盾現象正顯示台灣產業深層結構的僵化。

台灣長期以高效率、低風險的電子製造模式為主要發展模式，從零組件到組裝代工，優勢主要來自規模、精度與供應鏈協作。然而，也正是這套成功模式，讓政府及產業思維深陷在「設備升級」與「製程優化」的邏輯中，而對智能技術的本質性變化缺乏敏感度：AI的核心不是硬體，而是語意理解、知識治理、智能決策及中介平台服務。

廣告 廣告

更嚴重的是，台灣的產業結構呈現出類似「荷蘭病」的偏斜。科技產業的資源集中度過高，軟體、服務、平台型企業難以形成生態與動能。台灣不是沒有技術，而是沒有把技術變成服務、變成平台、變成產業治理能力的體質。

早在25年前台灣就曾有學者提出「創新密集服務」模型，強調以知識外部化、專業化與協作化的方式，打造能跨領域運作的「知識中介平台」。其四大支柱專業化、外部化、協作化、客製化，其實正是智能產業的結構性核心，在概念上與今日Palantir的四大平台功能高度相似。但在代工製造及系統組裝的氛圍下，無功而返。時至今日，美國的Palantir把此模式推向極致，做成了國安級的產業。台灣產業錯失的不是技術，而是將知識服務商品化的平台能力。

台灣的智能轉型必須跳脫傳統硬體製造的思維模式。首先，從硬體導向轉向知識導向。AI的核心是能否把產業知識模型化、外部化、平台化。這牽動從醫療、製造到能源治理的全面重構。其次，從供應鏈邏輯轉向平台邏輯。供應鏈講求效率與成本，但智能平台講的是語意協作、知識流與決策治理。台灣要做的是「智能中介體系」。最後，從代工思維轉向問題治理思維。AI的價值不在於程式碼，而在於解決複雜問題。唯有讓AI融入決策、模式推演、知識管理，台灣才有能力從硬體強國轉為智能強國。

台灣不是沒有條件，而是缺乏擁抱智能邏輯的決心與勇氣。真正的台灣機會，不在於追隨Nvidia，而在於打造屬於自己的智能平台模式：以知識中介重塑產業、甚至引領智能服務重新定義AI競爭力。

全球市場持續震盪，在全球多極化分布環境中，台灣AI策略中必須步步為營，而致勝之道在於掌握知識服務及平台先機。產業危機迫在眉睫，唯有跳脫製造業思維，台灣才能在AI時代站上戰略高度。望主事者三思！（作者為陽明交通大學退休教授）