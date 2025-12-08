台灣AI排名第16「仍有3缺點」 童子賢：別太憂慮

台北市 / 綜合報導

英國媒體公布最新的「全球AI指數」，台灣從去年的第21名，成功進步到第16名，可惜還是沒能擠進前10名，排名也輸給南韓、日本等亞洲競爭對手。經濟部產發署長認為，台灣目前還面臨3大缺點，分別是缺乏高階AI人才、商業生態系及開發能力。但和碩董事長童子賢表示，台灣產業位在全球重要位置，不用因為這些排名「太過憂慮」。

九月的紐約時代廣場，能看見大大的台灣還有AI，彰顯我國科技實力，「全球AI指數」也顯示，台灣的排名從去年的第21名，再往前進步5名，來到第16名，美國依然壓倒性奪下第1名，亞軍和季軍則是中國和新加坡，韓國和阿拉伯聯合大公國，都跟台灣一樣有明顯漲幅，分別位居第5名和第10名，還是遙遙領先台灣。

廣告 廣告

和碩董事長童子賢說：「因為我們站在一個重要的位子，所以難免會有些時候忐忑不安啦，覺得我的重要性排名，有沒有往前一名，有沒有落後一名，我還是想不要太過憂慮。」

細看分項會發現，「政府策略」和「基礎建設」是台灣強項，分別位居全球第8名跟第7名，但是「人才」排在第33名，代表台灣欠缺高階AI人才，「商業生態系」排第30名，顯示我國缺乏能靠AI服務賺錢的公司，「開發能力」位居第27名，更顯現台灣並非技術創造者，多半是工具使用者，經濟部產業發展署長邱求慧，認為這三項弱點，是阻礙台灣進入前10名的瓶頸。

和碩董事長童子賢說：「台灣能夠以這麼少的人口數，在科技產業，尤其是資訊電子產業，跟這一波的AI裡面，能夠站在這麼重要的位子，值得我們穩定自己的心情，往前好好地努力，所以不要患得患失。」

調查顯示，台灣ICT產業今年AI化指數不增反減，可能是因為企業實際導入AI後，發現內部資料整備不足，相較之下，過去相對落後的製造業跟政府機關，還有專業服務業，AI化指數都出現顯著成長，但是零售貿易服務業，還有很大的進步空間，台灣產業仰賴硬體許久，想成為真正的AI強國，還有漫漫長路要走。

原始連結







更多華視新聞報導

Meta傳採Google自研晶片 童子賢：贏家下單台積電不變

童子賢：關稅談判盼雙贏 先進製程只有台灣能助美國

THE世界大學影響力排名 台大列第14歷年最佳

