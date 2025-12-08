台灣AI新創再突破 藍圖思維正式推出 AI 驅動ERP系統
產業中心/綜合報導
以採購與供應鏈管理為核心協助中小企業加速數位轉型
台灣 AI 新創 ACTGSYS 藍圖思維今日正式發表 Dinkoko AI 驅動 ERP 系統，以「採購—進貨—庫存」為核心流程，提供中小企業一套能快速導入、符合台灣產業實務的垂直型 ERP 解決方案。新品聚焦 跨企業訂購協作、供應商管理與 AI 自動化流程，目標協助批發、食品、製造、中盤商等產業在營運成本攀升、訂單流程日益複雜的情況下，取得更高效率的供應鏈管理能力。
ACTGSYS 藍圖思維由一支年輕創辦團隊領軍，核心成員擁有超過三十年企業資訊整合與流程設計經驗。團隊自成立以來深耕企業系統客製與技術導入，近年更專注於 AI 與自動化應用。新產品線的推出，象徵藍圖思維從「客製專案服務」正式邁向「標準化企業系統產品」，以更可擴充、可串接的方式服務更多台灣企業。
為台灣批發、食品、製造與中盤商量身打造：AI 驅動採購管理系統
Dinkoko 使用「AI + 標準化流程」的方法解決台灣企業普遍存在的採購混亂現象，包括：
LINE 訂購資訊分散、難以彙整
Excel 手動追料耗時、容易漏單
庫存數據不準確、難以預估採購需求
系統透過自動化彙整供應商需求、進貨驗收、訂購單產出，讓企業能用最少的人工時間掌握進貨周轉狀況。Dinkoko 內建多項 AI 功能，如 AI 自動盤點、AI 訂單摘要、AI 庫存提醒，將過去需要大量手動作業的環節全面減少，協助中小型團隊也能使用 AI 科技達成更精準的營運管理。
專注採購與供應鏈的垂直型 ERP：更快導入、更符合台灣流程
相較於一般 ERP 系統涵蓋面向廣、導入週期長，Dinkoko 主打「採購與供應鏈管理」的深度整合，讓企業能以較低門檻完成導入。核心流程包括：
供應商需求單：統一接收並彙整所有原物料需求
進貨驗收：自動比對訂購與實際到貨
庫存管理：以 AI 協助盤點、預測與備料
除了流程輕量化，Dinkoko 也支援 API 客製串接、多分店協作、跨部門即時同步，適用快速成長的食品供應商、批發商、飲料通路與中型製造商。
市場初步導入成果：縮減 70% 人工作業時間、訂單效率顯著提升
Dinkoko 在正式上市前已於市場上進行多場試點測試，目前已導入多家食品供應商、批發商、飲料通路等企業，使用者普遍反映：
人工彙整訂購作業時間減少 70%
訂單流向更清楚、錯單率大幅降低
多部門皆能快速掌握進貨與庫存狀態
多位企業使用者表示，過去需要多人處理、跨平台溝通的流程，如今可在單一系統中以 AI 協助完成，整體營運速度更快，資訊透明度也更高。
從客製系統走向產品線：藍圖思維打造一條龍企業數位化基礎
ACTGSYS 是 Action Growth System 的縮寫，中文名稱「藍圖思維」代表團隊以「藍圖規劃 → 精準落地」的企業服務理念。團隊長期協助中小企業打造符合其營運邏輯的核心系統，從流程導入、資料設計到前後端整合皆一手包辦。近兩年更專注於 企業 AI 轉型，協助多家成長型企業導入 AI 工具、智能流程與自動化決策。
今年起，藍圖思維正式推出三大產品線：
Dinkoko ERP（採購／庫存／供應鏈）
Danlee CRM（客戶與業務管理）
Tanjee 記帳系統（中小企業財務）
全系列系統皆採用可互相連通的資料架構，確保跨模組數據能同步流動，降低人工作業並強化決策品質。
藍圖思維表示，目標是打造能陪伴企業成長的數位與 AI 基礎建設，讓台灣企業能以更務實、更有效率的方式完成數位化升級。
更多相關資訊可搜尋「ACTGSYS藍圖思維」官方網站 :
https://www.actgsys.com/
