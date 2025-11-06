台灣AI產業發展開解方！ 鴻海蔣尚義:快速進入系統設計搶進封裝市場

遠見高峰論台，鴻海董事蔣尚義，鈺創董事長盧超群今天出席。陳俐妏攝



遠見高峰論壇今天登場聚焦AI加速進化，半導體迎來黃金機會。台灣在半導體產業中舉足輕重，前台積電共同營運長、鴻海董事蔣尚義拋出二大看法，AI是多元化產品需要透過小晶片來設計來掌握，在摩爾定律走到極限時，台灣在晶圓製造不能錯失先行者優勢，但更要快速進入系統設計，搶進封裝市場，掌握機會。

前經濟部長尹啟銘擔任與談人提問，三問蔣爸（產業對蔣尚義的暱稱），一AI時代下半導體產業，二是半導體產業會如何變化，三是台灣該掌握什麼樣的機會。

蔣尚義指出，從半導體眼光來看一是AI產品需求，二是台灣產業變化。摩爾定律有驅動整合每2年一個世代效率提升價錢降低，現在是從智慧機進入AI的時代，AI跟過去不同的是，驅動整合是帶領下一代半導體的定義，進一步擴散到第二波第三波。

但過去驅動產品包括大型電腦、桌上電腦和手機都是單一產品。AI目前只是基礎建設的階段，真正AI應用的產品還沒有出來，AI未來商機也遠大於過去幾代的驅動產品。

蔣尚義說明，AI未來是多元化的展品，會有幾千種幾萬種的產品，要如何應付多元化產品目前還未能知道。現在來看，透過小晶片設計或許可能，過去IC設計廠商要投入晶片設計需要2億美元，但要賣10億美元以上才能獲利，但多元化產品可只需要小晶片，和異質整合就可達成。

聚焦半導體產業鏈影響，蔣尚義認為，摩爾定律已走到物理極限，台灣晶圓製造領先技術將會被挑戰，當初他加入台積電研發團隊約只有200人，退休時7000人，一旦摩爾定律放緩，就會讓後進者有追上的機會。

因此，現在應該從系統設計尋找機會，現在就是要搶進封裝市場，強化競爭力，台灣晶圓代工不能錯失機會，但也要快速進入系統設計掌握機會。

