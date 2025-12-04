台灣AI醫療受國際高度關注 四友邦簽署MOU、台德合作啟動

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】面對越趨複雜的臨床診斷與手術需求，台大醫院率先導入 AI 3D 醫療影像技術，並應用於術前規劃、術中輔助及醫病溝通流程，累積相當多 3D AI 相關手術經驗，展示智慧醫療在大型醫學中心的應用發展。4 日於台灣醫療科技展國際合作專場，多國代表也齊聚見證台灣智慧醫療的新進展。來自聖文森、貝里斯、聖克里斯多福與尼維斯、吐瓦魯國的大使代表正式與智捷醫學科技（IntelliGen Technology）簽署智慧醫療合作意向書（MOU），象徵台灣 AI 醫療技術邁向國際臨床合作的重要一步。

國際機構共同參與 提升台灣智慧醫療能見度

本次簽署同時獲得多國駐台機構支持，包括 AIT（美國在台協會）商務組代表、德國經濟辦事處、盧森堡及多國機構代表共同參與，顯示台灣在 AI 醫療領域的國際能見度持續上升。

四友邦導入Anatomy Cloud GPT示範應用

在4日簽署儀式中，多國友邦大使共同見證台灣新創的 AI 3D 醫療影像技術 Anatomy Cloud GPT，並宣布將於當地示範醫院導入該平台，用於臨床影像呈現、醫療教育與遠距診療等情境。多位大使於現場表示，台灣的 AI 醫療影像技術先進且願意分享，期待透過合作強化當地醫療人力與醫療服務。

廣告 廣告

智捷宣佈將無償提供 Anatomy Cloud 平台予四國醫療體系作示範使用，並建立跨國醫療人才訓練計畫，協助友邦建立智慧醫療基礎能力。

台德啟動技術合作 強化3D影像與報告生成能力

除了邦交國合作外，智捷也於活動中宣布與德國柏林 idalab GmbH 展開技術合作，雙方將共同發展「3D 影像理解」與「自動文本生成」AI 模型，使 CT/MRI 影像更便於呈現彩色 3D 化，並可由 AI 生成圖文並陳的臨床資訊，朝下一代臨床智能工具邁進。

雲端合作強化運算效能 布局海外市場

智捷董事長孫繼信表示，2024 年微軟於台灣啟用「Taiwan North」Azure 區域，該平台技術透過 Azure 雲端平台獲得穩定高效的數據處理能力。他指出，在國際多家雲端服務的資安管理下，有助於醫療資料處理的安全與可靠性。

孫繼信董事長並預告，明年將於日本成立分公司，加速海外布局，打造跨國智慧醫療網絡。

3D影像成為臨床判讀與協作工具

3D 立體化有助呈現血管、神經與組織位置關係，協助臨床團隊在術前建立更清楚的空間模型。孫繼信董事長指出，衛福部李建璋處長已採用 Anatomy Cloud GPT 相關成果進行標準化作業，並規劃於 2026 年推動更多醫院導入相關影像系統。目前已有台大體系醫院、馬偕紀念醫院等單位使用。

台大醫院：應用於術前規劃、術中輔助與醫病溝通

台大醫院余忠仁總院長表示，台大已將 Anatomy Cloud GPT 應用於術前規劃、術中輔助與醫病溝通流程。相較於過去以 2D 影像判讀為主，AI 3D 影像能以不同顏色標示血管、神經與組織，協助醫師掌握影像資訊，並透過 3D 眼鏡讓影像與病人體表結構對位，有助規劃手術策略。

余院長並分享，在完全阻塞的冠狀動脈個案中，3D 影像協助醫師確認遠端血管位置，讓手術前的規劃更完整，也提升整體掌握度。

馬偕整合院內PACS系統 推動3D流程標準化

馬偕紀念醫院是國內較早將 Anatomy Cloud GPT 彩色 3D 影像流程整合至院內 PACS 系統的醫院，使臨床醫師於日常判讀即可取得 3D 影像。副院長黃文傑強調，3D 影像有助臨床判讀與教學推動，馬偕將持續推動 3D 標準化，改善醫療影像呈現方式，讓民眾更容易理解相關醫療資訊。

衛福部：推動次世代數位醫療與AI影像中心建置

衛福部莊人祥次長表示，AI 與 3D 影像正逐漸改變臨床手術規劃與醫學教育方式，從僅能依賴 2D 影像，逐步走向 3D 標準化影像呈現。他指出，衛福部以臨床資料與邏輯標準化為核心推動次世代數位醫療，使醫療資料得以共享並加速相關 AI 模型的優化。

莊次長補充，目前已補助全台五家醫院成立 AI 影像中心，並導入 c-IRB 多中心臨床試驗制度。未來凡 AI 影像等創新應用，只要通過實證評估，即有機會進入更廣泛應用，協助醫療院所加速技術導入。

【延伸閱讀】

新一代「全流程膝關節手術機器人」登台！AI智能輔助膝關節置換術再升級

骨質疏鬆不能等摔了才知道！AI讓骨鬆篩檢變得像拍X光一樣容易



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67018

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw