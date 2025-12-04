台灣AI醫療受國際高度關注 四友邦簽署MOU

▲台灣醫療科技展國際合作專場 中，多國代表齊聚見證台灣智慧醫療的重大突破。（圖／智捷醫學科技提供）

[NOWnews今日新聞] 在今（4）日的 台灣醫療科技展國際合作專場 中，多國代表齊聚見證台灣智慧醫療的重大突破。來自聖文森、貝里斯、聖克里斯多福、吐瓦魯國的大使代表正式與智捷醫學科技（IntelliGen Technology）簽署 智慧醫療合作意向書（MOU），象徵台灣 AI 醫療技術邁向國際臨床應用的重要里程碑。

本次簽署同時獲得多國駐台機構支持，包括 AIT（美國在台協會）派出商務組代表、德國經濟辦事處、盧森堡及多國機構代表共同出席，充分顯示台灣在AI醫療領域的國際能見度正快速攀升。

四友邦正式簽署 MOU，成為台灣推動 3D 醫療影像標準化的全球夥伴

在12月4日的現場簽署儀式中，多國友邦大使共同見證台灣新創的3D AI醫療影像技術Anatomy Cloud GPT，並宣布將於當地示範醫院導入該平台，用於臨床判讀、醫療教育與遠距診療。

廣告 廣告

友邦大使於現場表示：

「台灣的 AI 醫療影像技術不僅先進，更珍貴的是願意分享。這項合作將提升我們的人才能力與醫療品質，讓人民直接受惠。」

智捷醫學科技宣佈將無償提供Anatomy Cloud平台予四國醫療體系作為示範使用，並建立跨國醫療人才訓練計畫，協助友邦建立智慧醫療基礎能力。

▲智捷醫學科技孫繼信董事長表示，未來與德國的技術合作，將影像AI和語言AI辨識結合，更有助未來臨床上的治療及運用。（圖／智捷醫學科技提供）

台德合作正式啟動：AI 影像 × 語言模型 LLM 打造下一代智慧醫療

除了邦交國合作之外，今天智捷醫學科技也宣布與德國柏林idalab GmbH.正式展開技術合作。雙方將共同發展「3D 影像理解 + 自動文本生成」的AI模型，讓CT/MRI不僅能彩色3D化，也能由AI生成圖文並陳的臨床報告。

這項合作意味著台灣將與歐洲AI團隊共同打造下一代臨床智能工具，使Anatomy Cloud GPT成為兼具「看得清楚」與「說得明白」的新型醫療AI平台。

▲智捷執行董事鍾富瑋表示3D AI影像技術不僅是臨床醫療技術的進步，更是台灣AI醫療走入全球的第一步。（圖／智捷醫學科技提供）

智捷醫學科技：台灣 AI 醫療邁向國際的加速器

智捷執行董事鍾富瑋表示：

3D AI影像技術在台灣，現已有台大、馬偕、雙和、亞東等醫院投入臨床治療及輔助使用。除了國內的實際應用，這項技術也吸引並取得了國際的認同和合作。

「今天的國際合作不是形式，而是台灣 AI 醫療真正走入全球的第一步。希望從台灣出發，我們期待把這份能力分享出去，讓科技成為守護生命的力量，並以實際行動回饋社會、回饋國際社會。」

他也預告：

「明年智捷將在日本成立分公司，加速海外布局，打造跨國智慧醫療網絡。」

12/4 成台灣 AI 醫療的國際化關鍵日

象徵台灣的 AI 醫療技術，正從本地臨床驗證走向全球合作與輸出。

台灣正式踏入 AI 醫療國際供應鏈，不僅提升國際能見度，也為未來國家級醫療科技產業奠定關鍵基礎。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI醫療影像到機器人爆發成長！專家揭「2重點」成突破口

智慧醫療新篇章！金屬中心自主研發rTMS治療系統技術移轉台朔重工

世紀民生AI智慧穿戴戒指醫療展亮相 健康數據拚應用數位保險