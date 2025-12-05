台灣AI醫療隊來了！3大科學園區聯手 35家隱形冠軍殺進世界盃

財經中心／師瑞德報導

於12月4日至12月7日在南港展覽館盛大登場，國科會轄下新竹科學園區、中部科學園區及南部科學園區聯手設立「科學園區主題館」，以「科學園區 × 智慧生醫 × 創新匯聚」為核心主題，集結全台35家精銳生醫企業共同參展，展現我國在智慧醫療、精準健康、再生醫學與醫電科技領域的實力，吸引來自產學研醫界的高度關注。總統賴清德及國科會吳誠文主委亦親自蒞臨展區致詞勉勵，期望透過三大科學園區的技術能量，加速推進台灣生醫產業的國際化。

新竹科學園區：科技硬實力跨足生醫應用 打造智慧醫療新樣貌

新竹科學園區此次集結13家代表性企業參展，全面展現從精密檢測、遠距醫療、智慧穿戴到環保醫療科技的全方位實力。具眼科遠距醫療應用潛力的 晉弘科技，展出手持式視網膜光學斷層掃描儀，可支援偏鄉視網膜篩檢，提升早期診斷率；瀚生醫電聚焦神經退化性疾病，推出少量血液即可檢測阿茲海默與帕金森風險的微孔式陣列晶片技術，搶攻早期檢測市場。

在慢性病照護方面，五鼎生物展示結合血糖與血酮功能的雙合一測試儀，可即時傳輸數據，有助於臨床糖尿病管理；旺北科技則推出多參數生理訊號監視器與穿戴式血氧濃度計，並展出純水電解氫氧機，推廣預防醫學理念。利優生醫開發的智能霧化給藥平台，藉由優化氣溶膠顆粒傳遞效率，提升吸入性藥物的治療精準度。

在影像與醫電領域，能資國際推出可攜式X光機及奈米碳管X光管，適用於戶外或偏遠地區的即時影像診斷，對應各式遠距醫療場景；世延生醫則以非侵入式癌症生物標誌檢測平台協助口腔癌篩檢，提升民眾接受度。放射治療方面，錫安生技推出質子標靶癌症治療系統，致力於提高癌症治療安全性與精準性。

同時，千才生醫發表針對光子刀的品保作業系統，縮短檢測驗證時程，並強化精度。潤雅生技提供新世代藥品CDMO製造與開發服務，支援創新藥物加速商品化。檢測材料領域，源點生技推出可應用於核酸標記的端標寡核苷酸技術，適用於診斷與研究用途。京碼則專攻醫療耗材雷射微蝕刻與高精度加工，支援高端設備本土化。豐譽永續提出臭氧微氣泡與抗生素廢水處理方案，有效解決醫療廢水抗藥性污染問題。

根據統計，竹科目前已有154家生醫企業進駐，2024年營收突破新台幣209億元，充分展現其轉化ICT與半導體技術於生醫創新的深厚能量。

台灣醫療科技展盛大登場！竹科、中科、南科三大園區首度聯手，集結35家「生醫金雞母」組成國家隊，展出AI診斷、AR手術眼鏡、再生醫學等黑科技。竹科生醫營收破200億、南科聚落大爆發，賴清德總統親臨力挺，見證台灣跨域整合實力，要將台灣精準健康產業推向世界巔峰！（圖／新竹科學園區提供）

中部科學園區：跨域整合生醫技術 建構精準健康創新場域

中部科學園區今年以10家企業參展，展現其深耕「產學研醫」跨域整合的實力。由 達運精密開發的仿生器官晶片平台，可模擬人類皮膚組織進行藥物與毒理實驗，是新藥研發重要的動物實驗替代方案。合盈光電推出針對肌少症檢測的EZcaring PX，結合影像辨識與AI演算法，協助長者健康風險評估與照護計畫制定。

基因檢測方面，瑞基海洋自研自動化NGS建庫系統SATLite，簡化文庫製備流程，提升臨床實驗室運作效率。骨科技術則由 台灣骨王以AR智慧眼鏡開發3D手術規劃軟體，提升脊椎與創傷手術的安全性與準確性。智慧照護應用則有 旭東機械與彰化基督教醫院合作研發智慧螢光檢測系統，搭配AI邊緣運算技術，可即時偵測洗手潔淨度，協助防疫管理。

新創輔導平台成果亦集中展出，興友科技開發便攜式多頻體組成分析儀，並獲准進駐虎尾園區深化合作；瑩芳生技展示幽門螺旋桿菌尿素酶檢測組，提升消化道疾病檢測效率；瑞息好孕則開發非侵入式胚胎粒線體能量測定系統，支持生殖醫學臨床應用。

中科管理局近年推動精準健康跨域推升計畫，打造以數位醫療、精準診斷、再生醫學為核心的中部生醫創新走廊，拓展台灣在全球醫療市場的新契機。

南部科學園區：精準診斷、再生醫學、智慧照護三箭齊發

南科今年以12家精銳廠商參展，從創新醫電、智慧照護到再生醫學，全面展示「南台灣生醫聚落」的核心技術成果。醫電領域由艾克夏展示高階眼科雷射儀器，並由醫百科技推出針對咀嚼與吞嚥障礙患者的臨床訓練設備，協助提升復健效果。開物生醫專精於膠體金快篩試劑製造，應用於POCT即時檢測，提升基層醫療反應速度。

AI精準診斷方面，柏瑞醫推出針對骨質疏鬆與癌症風險預測的AI輔助判讀軟體，並與Illumina聯合發表「AI×NGS智慧精準醫療解決方案」，建立基因至臨床一體化平台。再生醫學應用則由訊聯細胞智藥主導，聚焦細胞藥物與外泌體研發，拓展至神經與傷口治療領域；亞果生技展示全球首創超臨界二氧化碳去細胞技術，可應用於多種臟器與再生醫材；惠合生醫則掌握膠原蛋白高效萃取製程，支援傷口癒合與醫材應用。

數位照護方面，翔安科技開發AIoT智慧感測系統，整合跌倒偵測與電子圍籬，保障銀髮族安全。植物新藥研發者博太生技聚焦失智症與神經退化疾病；太冠瑪則以奈米技術研發中草藥傷口保護液，進軍中醫現代化應用。動物醫療方面，辰和生醫為台灣最大GMP等級動物藥廠，提供多元動物製劑。直得科技則展示高精度製造設備，支援醫學影像與檢測儀器自主研製。

南科聚落現已擴展至嘉義、台南、高雄與屏東等6地，匯集83家生醫廠商。2024年營收逾135億元，逐步建立起全國最大、應用最完整的智慧生醫重鎮。

