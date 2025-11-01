台灣APEC代表會晤美財長 美防長呼籲東盟對華立場堅定
（德國之聲中文網）台灣APEC代表林信義在韓國慶州對記者表示，雙方會晤約40分鐘，討論了安全供應鏈與科技合作，美國財長貝森特（Scott Bessent）“對台灣如何建立半導體產業集群的過程表示出濃厚興趣”。
林信義說：“我們進行了非常廣泛的討論，涵蓋科技合作、供應鏈安全等多個議題。他（貝森特）表示非常好奇台灣是如何發展起高科技半導體產業的，他聽得非常認真。”
美國財政部未在華盛頓辦公時間外回應路透社置評請求。
與大多數國家一樣，美國與台灣沒有正式外交關系，但仍是台灣最重要的國際支持者與武器供應方。
特朗普總統在與中國國家主席習近平會晤並達成貿易休戰後，於APEC領導人峰會正式開幕前離開韓國，貝森特率領美國代表團出席後續活動。
周五晚，日本首相高市早苗在社交平台X上發布照片，照片中她與林信義握手致意。
亞太經合組織是台灣能夠參與的少數國際組織之一，但以“中華台北”名義出席，以避免引發與中國產生政治糾紛。
林信義未回答媒體關於他是否與習近平會面的提問。
台灣中央通訊社報道稱，在閉幕式的集體合影中，林信義與習近平雖同台，但並無互動。去年在秘魯召開的APEC峰會上，林信義曾向習近平揮手致意，但雙方未交談；林當時還與時任美國總統拜登短暫會面。
中國將於2026年主辦APEC
習近平宣布，中國將於2026年在南方制造業中心深圳主辦下一屆APEC峰會。
台灣外交部國際組織司司長孫儉元在同場記者會上表示，中國去年已就峰會與會者的安全問題作出書面保證。他指出，台灣一直在APEC框架下努力“確保中國履行其承諾，使會議順利進行，並保障所有與會代表的安全”。
中國外交部未立即回應置評請求。
中國政府拒絕與台灣總統賴清德對話，稱其為“分裂分子”，並加大對台軍事壓力，包括在周邊海域舉行軍演。台灣政府拒絕北京對台灣的主權聲索，稱只有台灣人民才能決定自己的未來。
美防長呼籲東盟“堅定應對中國在南海的破壞性行為”
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）周六在馬來西亞出席東盟防長會議時，敦促東南亞國家在南海問題上“保持堅定立場”，並強化海上力量，以應對中國“日益具有破壞性”的行動。
赫格塞斯在會議上重申，美國對中國在南海的“侵略性行為”表示關切，指出近幾個月來中方在爭議海域多次發生“沖撞船只、使用高壓水炮”等事件。
南海仍是亞洲最敏感的沖突熱點之一。北京聲稱對幾乎整個南海擁有主權，而東盟成員國菲律賓、越南、馬來西亞與文萊亦各自聲稱對部分沿海地區和島礁擁有主權。菲律賓作為美國重要盟友，與中國海上艦隊曾多次發生沖突。
馬尼拉多次呼籲加強區域應對措施，但東盟長期以來力求在謹慎行事和與北京（該地區最大的貿易伙伴）的經濟聯系之間取得平衡。
赫格塞斯批評中國近日將2012年從菲律賓強行奪取的黃岩島劃為“自然保護區”的舉動，“你不會在自然保護區上建造平台”，他指出，這只是“中方再次企圖以脅迫方式、以犧牲你們的利益為代價，擴大領土與海洋主張的例證”。
赫格塞斯表示，中國的挑釁行為“威脅到地區國家的領土主權”。他強調，盡管美國仍重視與北京的對話，“但我們必須密切關注中國的行為”。
“中方在南海提出的廣泛主權與海洋主張，與其和平解決爭端的承諾背道而馳，”赫格塞斯說，“我們尋求和平，而非沖突，但必須確保中國不會企圖支配你們或任何其他國家。”
赫格塞斯呼籲加強海上聯合監控與快速反應機制，以防止在爭議海域的挑釁升級。
“沒有實際行動的言辭是空洞的，”赫格塞斯表示，並對計劃於12月舉行的“東盟——美國聯合海上演習”表示歡迎，稱此舉將“提升互操作性，維護航行自由及各國主權權利”。
中方駁斥批評
中國駁斥美方批評，指責華盛頓以軍事存在“干涉地區事務、挑起緊張局勢”。中方官員稱其海上巡邏與建設活動合法，旨在維護中國領土安全。
中國在距本土數百公裡的海域部署了一支龐大的海警艦隊，這些艦船多次與菲律賓船只發生沖突，並被指干擾馬來西亞和越南的能源開采活動。
中國人民解放軍南部戰區發言人田軍裡則表示，美、澳、菲、紐四國日前在南海舉行的聯合演習“嚴重破壞地區和平穩定”，並稱“這再次證明菲律賓是南海問題的麻煩制造者和地區穩定的破壞者”。
這場為期兩天的聯合演練包括反潛作戰演習、海上補給、空中行動及通信演練。
美提議建立“聯合海上態勢感知機制”
赫格塞斯在吉隆坡的第二天行程中會見澳大利亞、日本及菲律賓防長，並提議建立共享海上態勢感知與聯合應對機制，稱中國“缺乏尊重、威脅各國主權”。
“你們每天都在切身體會中國在南海及其他地區的侵略性行動所帶來的威脅，”他說，“我們必須發展聯合應對能力，包括實時監測海上行為，並建立快速反應機制，以確保任何國家在遭遇挑釁時不用孤軍作戰。”
“沒有哪個國家像美國這樣擁有創新和規模化發展能力，我們願與盟友和伙伴分享這些能力。”赫格塞斯補充道。
特朗普下令恢復核武試驗
赫格塞斯此行恰逢美國總統特朗普在社交媒體上宣布，要求美軍在中斷33年後立即恢復核武器試驗。此舉被視為對中俄兩國的警告。
目前尚不清楚特朗普指的是由國家核安全管理局執行的核爆試驗，還是導彈飛行試驗。
當被問及所說的“核武器測試”具體所指時，赫格塞斯回應稱：“我們擁有非常強大的核能力，測試這些能力是明智之舉。”
作者: 德正
