台灣C肝消除亞洲第一！賴清德點名大仁哥：國家級辦公室貢獻卓越

總統賴清德今(12/17)表示，台灣今年消除C肝的成果已獲國際肯定，也較WHO所提的2030目標提早5年完成，領先亞洲，也要特別感謝前副總統陳建仁在2016年登高一呼而成立的「國家消除C肝辦公室」貢獻，也要感謝歷任衛福部長的促成，未來政府也將打造健康台灣為重要目標，透過更多政策守護國人健康。

賴總統今日出席「台灣領航 消除C肝」國際記者會，包括前副總統暨「消除C肝國家認證工作小組」召集人陳建仁，以及行政院政委陳時中、衛福部次長莊人祥、國民健康署署長沈靜芬、疾病管制署署長羅一鈞及中央健康保險署署長陳亮妤等人也親自出席。

賴總統表示，回顧1984年，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，因為成果相當顯著，不但成為WHO全球免疫計畫的典範，也促使全世界管控B型肝炎的努力有更長足的進步。

賴總統指出，今年台灣可望在國際公衛史上再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標提早 5年完成，領先亞洲各國，名列世界前茅。

賴總統說，自己過去當醫師時，C肝的藥效還不夠好，副作用也非常大，自己從政之後，一直關注C肝防治進展，也期待在今2025年能夠達成全面消除C肝的目標。他很清楚，今日的成果是集結各方力量、歷經千辛萬苦的過程才達成。

賴總統也特別感謝，陳建仁在2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動，當年底馬上成立「國家消除C肝辦公室」，2017年開始把C肝口服新藥(DAA)納入健保給付，讓病友不需花大錢就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

賴總統說，自己在2018年擔任行政院長時，更核定「國家消除C肝政策綱領」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」及「防治在地化」核心策略，全面推動C肝防治工作。

賴總統表示，過去幾年來，政府除持續加大投資，完整支持從篩檢、診斷到治療的每個環節，也逐步放寬C肝口服新藥的健保給付條件，至今已有超過17.6萬名國人接受治療，成功率達到98.4%。

賴總統說，台灣消除C肝的成果已獲得亞太地區肝病聯盟高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾以及消除行動等4個層面，都被評比為最高等級標準。

賴總統表示，政府預計在今年底向WHO西太平洋區署提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享對策與經驗。

