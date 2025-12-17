台灣C肝診斷率.治療率逾9成 總統:感謝歷任衛福部長

政治中心／林靜 李澤民 台北報導

台灣公共衛生領域，再創輝煌成就，我國成功提前在今年達成WHO所設定的，消除C型肝炎目標，為全球肝炎防治樹立了新典範，衛福部今（17）舉辦國際記者會，向世界宣告這重大成果，總統賴清德總統親自到場，致詞更不忘感謝過去歷任衛福部長的努力，再次立下新的里程碑。

「台灣領航、消除C肝。」

出席「台灣領航消除C肝」國際記者會，總統賴清德、前副總統陳建仁、政委陳時中等人都到了台上合體，台灣消除C肝提前達標，賴總統感謝，歷任衛福部長的努力外，也坦言感觸良多。

總統賴清德：「今年台灣可望在國際公衛史上，再次立下新的里程碑，在消除C型肝炎的戰役中，比WHO所提2030年目標，提早5年完成領先亞洲各國 ，藉這個機會我特別要感謝，不分中央與地方的衛生機關，各級醫療院所民間團體，及國人同胞全體總動員，才有這個美好的成果。」

台灣C肝診斷率.治療率逾9成 總統賴清德:感謝歷任衛福部長

前副總統陳建仁：「有這麼好的規劃，才有辦法讓它變得很成功，當我們團結在一起，每一個人都是無名英雄。」

要提前達標真的不簡單。過去台灣有不少C肝患者，是國人肝病的第二號兇手，台灣積極回應世界衛生組織全球2030，消除病毒性肝炎的號召，努力加速消除C肝，時任副總統陳建仁登高一呼，國家消除C肝辦公室在2016年成立，行政院在2018年賴總統擔任院長時核定＂國家消除C肝政策綱領"，提出精準公衛防治、防治在地化的核心策略，如今這些努力，終於有好結果，台灣C肝診斷率、治療率，都有超過9成。

行政院政委陳時中：「是一件非常好的事情，對國人的健康也幫助很大，那另外對醫療費用也節省很多，雖然C肝的新藥非常貴，但是因為它是可以痊癒，未來我們的身體健康，醫療費用都有很大的幫助。」

衛福部國健署長沈靜芬：「希望在2030年，達到一個成果性目標，能夠把C型肝炎的發生率再次下降。」

消除C肝仰賴政府跨部門合作，台灣盼將成功治療經驗，透過WHO，分享給全世界。

