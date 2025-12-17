台灣C肝防治提前達成WHO標準 賴清德：可望再寫下國際公衛史新頁

世界衛生組織（WHO）提出2030年消除病毒性肝炎的目標，而台灣在中央到地方跨部會合作下，已於今年（2025）也就是提前5年提前達成消除C肝的目標；並於今天（17）日舉辦「台灣領航消除C肝」國際記者會，向世界宣告台灣的成就。總統賴清德致詞時表示，台灣是全球第一個全面實施B型肝炎疫苗預防注射的國家，如今隨著將C肝口服新藥（DAA）納入健保給付，我將向WHO西太平洋區署（WPRO），提出C肝消除認證申請。

廣告 廣告

我國提前於2025年達成WHO消除C肝目標，建構從預防、篩檢到治療一條龍的C型肝炎防治策略，各項指標全面超越WHO金級標準，診斷率、治療率均逾9成。賴特別提到，他要特別感謝陳健仁前副總統，2016年登高一呼，響應WHO號召，讓政府重視消除C肝的行動。2016年底，在蔡英文前總統支持之下，政府馬上成立「國家消除C肝辦公室」；2017年，開始把C肝口服新藥（DAA），納入健保給付，讓病友不需花大錢，就能得到足夠的醫療服務，減緩C肝的流行。

接著於2018年，時任行政院長的賴清德，又核定了「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，提出「精準公衛防治」、「防治一條龍」、以及「防治在地化」的核心政策，全面推動C肝防治工作。賴總統強調，經過許多人一棒接一棒的努力，如今台灣消除C肝的成果，已經獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的高度肯定，無論是國家行動計畫、資金挹注、政策承諾、以及消除行動等4個層面，都被評為最高等級的標準。所以預計在今年底，向WHO西太平洋區署（WHO Regional Office for the Western Pacific, WPRO），提出C肝消除認證申請，向國際展現台灣守護人民健康的決心，並與世界分享台灣的對策與經驗。

衛生福利部石崇良部長表示，慢性B、C型肝炎為台灣重要疾病負擔之一，為消除C型肝炎，政府採取「精準公衛防治」、「防治在地化」、「防治一條龍」核心策略，提供精準、全面且有效地篩檢與治療服務。從2003年起提供C型肝炎之干擾素治療到2017年全口服新藥（DAA）治療納入健保給付，截至2025年10月，已有超過18.2萬人接受DAA治療、使用經費約287億元。另2020年擴大篩檢族群45-79歲，2025年更放寬為39-79歲，至今逾755萬人接受過篩檢。

國民健康署沈靜芬署長表示，我國消除C肝計畫性指標均已超越WHO消除路徑（Path to Elimination, PTE）金級標準：診斷率、治療率均達9成以上；在預防及減害措施方面，每名注射藥物者平均領用針具數超過150支，輸血血品及醫療注射安全率皆維持100%。達成階段性消除目標後，為進一步降低C型肝炎發生率及B、C型肝炎死亡率，國民健康署未來將持續進行加強篩檢、衛教資訊宣傳，以提升民眾健康意識及治療的可近性，並鼓勵民眾踴躍出來篩檢，及早追蹤治療，以鞏固C肝消除成果。

最後，賴清德強調，未來，還有許多影響健康的慢性疾病、癌症、跨國傳染病、超級細菌，以及少子女化、高齡化等挑戰，他將率領團隊，結合社會各界的力量，由現場專家學者鼎力相助，我們一定要積極面對，也有信心克服這些挑戰，也非常樂意，跟世界各國交流經驗，共同促進人類的健康福祉。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

