「台灣CAR-T」治療的國際經驗 讓血液癌末病患重獲生機

CAR-T是「細胞療法」、「基因療法」與「免疫療法」三者兼具的創新癌症治療。花蓮慈院是唯一有治療國際病人經驗的醫療院所，多人至花蓮慈院講座聆聽血液專家李啟誠副院長分享「台灣CAR-T」治療的國際經驗與治療成果。

花蓮慈濟醫院血腫治療發展成熟，成為國內少數可執行CAR-T治療的醫學中心。CAR-T通過衛生福利部核准健保給付後，台灣第一例的個案就在花蓮慈濟治療成功。近年更有許多國際病人慕名前來治療，專長血液治療的李啟誠副院長7日於台灣醫療科技展最後一日，壓軸分享「台灣CAR-T」治療的國際經驗。

台灣醫療醫療實力名揚海外，連續7年蟬聯全球資料庫網站「Numbeo」醫療照護指數、照護花費雙榜第一，吸引各國病患不辭辛勞來台自費就醫，而以CAR=T治療的病人則集中到花蓮慈濟醫院，血液專家李啟誠副院長7日於台灣醫療科技展分享迄今四例以「台灣CAR-T」治療的國際經驗。

李啟誠副院長說，CAR-T是「細胞療法」、「基因療法」與「免疫療法」三者兼具的創新癌症治療。使用病人原本的T細胞植入抗癌基因，產生強力的免疫細胞細胞來對抗癌細胞。這項療法雖不是萬靈丹，但用於難治與復發型的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」與「兒童B細胞急性淋巴性白血病」患者，有二分之一以上的機率可以治療成功，對於骨髓移殖失敗或不適合骨髓移殖的血液患者來說，是最後存活的希望，花蓮慈濟醫院接到的血液病患，幾乎都已經藥石罔效進入癌末安寧照顧的階段，因CAR-T治療而重新獲得轉機。

花蓮慈濟醫學中心是全台唯一有以CAR-T治療國際血癌病患的醫院，李啟誠副院長7日上午至台灣醫療科技展分享這項結合細胞、基因與免疫療法三者兼具的創新癌症治療。

2024年至2025年共有四位國際醫療血液癌症病患至花蓮慈濟接受CAR-T細胞治療，第一位是14歲的越南女孩，從2016年僅六歲時就罹患兒童常見的兒童B細胞血癌，經過化療仍於2021年復發，後經哥哥提供骨髓幹細胞移植，卻又於2023年血癌再度復發，必須靠輸血度日，後決定來台灣接受CAR-T治療，2024年抵達花蓮慈濟醫院，開始第一種新標靶藥物治療無效，調整後第二次治療順利產生效果，醫療團隊採集寶石女孩的淋巴球運送到瑞士製作後，順利輸注10cc包含一億四千萬顆的CAR-T細胞回到她的體內。期間越南醫療團隊亦到花蓮慈院學習，現今寶石女孩已經健康並返回越南讀書。2025年李啟誠醫師到胡志明市再度遇到這個女孩，已經長高長壯到他幾乎抱不動，但親眼見她經過漫長的治療後終於能重新綻放笑靨獲得健康的人生，內心感動不已，只有無比的欣慰與祝福。

台灣醫療科技展七日最後一日，許多民眾前來花蓮慈濟醫院展位聆聽壓軸演講。圖為在「台灣CAR-T」治療的國際經驗的成果發表上，主持人與民眾互動。

另外一位罹患大B淋巴癌復發難治型的61歲女士，則是有驚無險，經過CAR-T治療後依然復發，但不放棄繼續搶救後順利康復，健康存活至今。

2025年則兩位分別為9歲和12歲的男童，都是罹患急性淋巴球血癌，骨髓移植後復發而跨海到台灣尋求CAR-T治療，但不幸的是9歲的男童治療期間因感染而過世，另一位12歲的男童則順利成功，可望健康長大。

李啟誠醫師捧起10cc以病人自身細胞製作的CAR-T細胞，雖只有巴掌大，卻蘊含無限救命的生機。

因為有豐富的國際醫療經驗，李副院長也分享治療國際病人的各項經驗，包括病人和醫療團隊都可能會遇到語言障礙、文化差異、財務負擔、心理支持、護理照顧、治療期待，以及治療完成返國繼續照顧的挑戰；但台灣的CAR-T治療擁有全球最友善的治療價格，加上專業至上的護理以及友善便利的環境，還有慈濟醫療團最無遠弗屆的大愛補給，都是治療路上最強力的支持。

李啟誠副院長強調，多重抗藥復發的B細胞血癌與淋巴癌，在過去因已走到癌末，再度根治的可能幾乎微乎其微。CAR-T的研發成功並應用於臨床治療，讓本應進入安寧照顧的癌末病友重獲生機，是醫療研發與團隊最大的回饋與安慰。

2025年李啟誠醫師到胡志明市再度遇到第一位在臺治療血癌的15歲女孩，已經長高長壯，親眼見證經過漫長的治療後終於能重新綻放笑靨獲得健康的人生，內心感動不已。

