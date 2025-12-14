台灣Costco門市即將搬家！傳這間最有可能

（記者蔡函錚／綜合報導）好市多（Costco）最新財報引發台灣會員關注。執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在談及2026會計年度規畫時提到，公司已排定5項「遷址升級」作業，其中包含台灣1家現有分店，但未公布具體據點，使外界揣測聲量升高。

瓦克里斯於美東時間11日召開的2026會計年度第1季財報電話會議中表示，原先規畫在2026會計年度新開35家門市，但因西班牙多項新倉庫工程進度延宕，展店數將調整至28家。他強調，這屬短期施工因素，不影響公司長期維持每年新增30家以上門市的全球擴張節奏。

示意圖／好市多已排定5項「遷址升級」作業，其中包含台灣1家現有分店，但未公布具體據點，使外界揣測聲量升高。（翻攝自 Google map）

除展店數量調整外，瓦克里斯也對外說明「遷址升級」策略的進一步布局。他指出，2026會計年度將進行5家門市搬遷，分布在美國3家、加拿大1家與台灣1家。公司鎖定的多為來客數高、營運量能趨近飽和的成熟門市，透過搬遷至腹地更大、停車更充足，並具備擴建加油站條件的新地點，以提升服務量能與會員購物體驗。

瓦克里斯並提到，過往經驗顯示，完成搬遷升級後，相關門市的銷售成長速度往往會明顯加快，對區域市場的帶動效果也相當清楚。不過，對於台灣將遷址的門市名稱，他僅表示相關計畫已列入既定時程，並未進一步揭露。

財報資料亦顯示，好市多2026會計年度第1季全球同店銷售年增6.4%，電商業務成長幅度超過20%。管理層指出，新門市的成熟速度與年化營收表現均優於以往，顯示公司近年更聚焦「單店效率」與「地段優化」，遷址升級也將成為未來幾年重要工具之一，台灣市場同樣納入整體調整藍圖。

由於官方未點名台灣遷址門市，市場仍在比對可能性。先前曾有消息指出，好市多有意在台中規畫第3家分店；另在今年2月也傳出好市多「起家厝」高雄店開店28年因租約到期，將搬遷至高軟南側成功二路，新址建照當時曝光，規畫打造3棟、地上4層鋼骨建築，原定加油站則已取消。相關線索讓外界推估，台灣遷址計畫可能落在南台灣，但仍待好市多正式對外公布。

