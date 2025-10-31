台灣E.L.F.太有才！自創應援歌暖爆 SJ利特親發中文讚：你們真棒

台灣歌迷為SJ創作的應援單曲被利特聽到，今早特地發文道謝。翻攝IG@superjunior、翻攝IG@twelf_union

韓流天團Super Junior（SJ）將在11月14至16日在大巨蛋連唱3場，台灣E.L.F.（粉絲名）為迎接偶像駕到，親自錄製應援歌〈TWELF 25〉，這首歌的MV昨（30日）晚一上線，也被SJ隊長利特看到了，今早特地發文感謝，大讚，「謝謝台灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲，我會盡快去見大家的！」

台灣歌迷太有心！利特大讚我愛你們

利特感動表示「收到這麼大的禮物」，大讚歌曲好聽。翻攝IG@xxteukxx

利特專程將台灣E.L.F.製作的單曲MV上傳IG，感念地說：「收到了這麼大的禮物，歌曲很好聽，韓語發音也好，MV視頻也好，謝謝台灣E.L.F.送給我這麼美麗的歌曲，我會盡快去見大家的，謝謝你們，我愛你們，你們真棒💙」難得的是，利特並非寫韓文，而是全文用中文寫下，誠意滿滿。

而這首單曲〈TWELF 25〉歷時5個月打造，由台灣E.L.F.們創作與合唱，以中文、韓文、英文、台語歌詞交織，唱出「從05到25永遠的SUJU」、「從今以後每一步，要一起走出花路」等動人歌詞，也傳遞粉絲還想再陪SJ再走20年的願望，歌詞觸動人心。

一起走了20年！SJ與E.L.F.雙向奔赴

SJ出道20年在台人氣不墜，持續寫下新紀錄。翻攝IG@superjunior

這次SJ全員首攻大巨蛋開唱，不僅創下「首個登上大巨蛋開專場」的韓國團體紀錄，更締造3場全數完售的壯舉，屆時將吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。

SJ與歌迷也展現雙向奔赴的愛，除了台灣E.L.F.為偶像寫歌，SJ在3場演唱會結束後，也加碼在17日加開1場線下簽名會；更砸7位數打造快閃打卡區，預計11月12日起至11月16日止，在大巨蛋B2的515空間讓粉絲實名預約、免費進場，搶先為演唱會暖身。



