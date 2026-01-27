台灣E.L.F.應援失誤也很可愛！銀赫自嘲SJ舞台常出錯 笑喊「因為我們很像」
韓流帝王SUPER JUNIOR 20 週年演唱會唱進高雄巨蛋第二天，〈Sorry, Sorry〉進入 Dance Break橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，讓現場近萬名粉絲嗨到最高點。
談話橋段中，厲旭表示今天去了蓮池潭、龍虎塔，圭賢則透露今天吃了鼎泰豐才上台，打趣說：「我會讓你們看到鼎泰豐的力量。」
以應援聞名的台灣E.L.F.（官方粉絲名稱）在演出最後獻上布條驚喜，但因為布條垂放時數度卡住，意外成了另類笑果，隊長利特瞬間化身指揮官提醒粉絲「沒關係」，看到成果後成員們也開心大喊「成功」，嘴甜的東海笑說：「當你覺得一個人可愛就完了，我現在覺得你們很可愛，以後不用準備應援也沒關係，你們這樣準備該有多頭痛？那個水舞聽說有傳到高雄市長耳裡，各位真的不用做沒關係，真的很謝謝你們，真的不用做。」
但話鋒一轉，東海還是忍不住表示很期待明天的應援，希澈連忙補充希望粉絲不要太有壓力、不要感到負擔，利特則說：「雖然成員說不用準備應援也沒關係，但你們要做更多才行，過程是重要，結果也重要，但我覺得準備的過程很美麗！所以你們還是要繼續應援！」而看到粉絲應援出現失誤，銀赫則搞笑安慰粉絲，「人家都說相愛的人會越來越像，像我們舞台也錯很多，所以各位應援失誤也沒關係，因為我們很像」，逗笑全場。
更多《鏡新聞》報導
SUPER JUNIOR重返高雄巨蛋開唱 興奮喊：我們回家了！
金世正隔2年半來台會粉絲 被問I.O.I合體「用唱的」給答案
其他人也在看
SJ甜讚歌迷應援失誤也可愛！ 銀赫：你們永遠是我的水某
韓流帝王 Super Junior（SJ）今（25日）晚在高雄巨蛋舉行最後一場演出，台灣E.L.F.（粉絲名）的應援再度成為舞台上成員們的討論話題，從可以自己 cue 換字，再到因應場地而設計的布條，對於 E.L.F. 每次都精心準備的各式應援活動，成員們始終充滿期待，這次高雄場更直接回應粉絲在事前準備與現場呈現上的用心。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SJ高雄嗨歌3天 始源感冒向粉絲致歉
韓流帝王SUPER JUNIOR（SJ）第3度站上高雄巨蛋，23日起一連3天舉辦，每場吸引近萬人，首日E.L.F（官方粉絲名）到場齊喊「歡迎回家」，成員們也感性回應：「我們回家了。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 發表留言
男團FEniX簽唱會 台北舉辦 (圖)
台灣男團FEniX於25日下午在台北市信義區舉辦專輯簽唱會，其中團員承隆（後左起）、MAX、家齊（前左）將入伍當兵，這場簽唱會對他們別具意義。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR演唱會後續攤 高雄夜市商圈成長破3成
（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）韓國男團SUPER JUNIOR在高雄巨蛋開唱，湧入海內外逾3萬名粉絲，也強勁帶動演唱會經濟效益。市府經發局今天表示，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長破3成。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR高雄嗨唱3天 利特串連心意感性發言
（中央社記者洪素津台北25日電）韓國男團SUPER JUNIOR一連在高雄巨蛋嗨唱3天，他們感謝台灣粉絲的應援，團員利特感性表示，「人生就是點與點連成線、畫成圓」，把大家的心意完整串連起來。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
ATEEZ林口開唱嗨翻萬人 崔傘性感摸褲檔掀暴動喊：我想一直來
韓國男團ATEEZ繼金唱片頒獎典禮後，相隔半個月再度來台，昨（24日）晚間於林口體育館舉行全新世界巡演「IN YOUR FANTASY」台北站，這也是他們暌違2年半再度在台舉辦專場演唱會。近3小時的演出中，8位成員不僅火力全開勁歌熱舞，還自帶樂隊，展現超強現場實力，舞台設計更依歌曲風格搭配多樣道具，為萬名到場共襄盛舉的ATINY（官方粉絲名）打造震撼的聽覺與視覺饗宴。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普2.0國防戰略 陸未列優先威脅
五角大廈廿三日晚間公布美國總統川普第二任的「國防戰略」（ＮＤＳ），表明本土及西半球安全是美國優先事項，順位超過印太，但隻...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
FEniX三帥入伍 夏浦洋膝傷動手術
男團FEniX於25日帶著第三張全創作專輯《參》在台北遠百信義舉辦簽唱會，現場湧入大批救火隊（粉絲名）到場力挺。成員承隆、MAX、家齊無預警宣布即將入伍，讓這場見面更顯珍貴，而當完兵的夏浦洋則表示在團員當兵期間，要進行十字韌帶重建手術，把傷勢養好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曾只有11攤！六合夜市「這2大助力」滿血復活 僅曝1警訊
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受到新冠肺炎疫情影響，昔日人滿為患的高雄六合夜市從當年的170、175攤，漸漸減少至11攤，不過隨著演唱會帶動氣氛，以及疫...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動力火車太狂！三場小巨蛋三萬張門票秒殺完售
動力火車將於5月15、16、17日一連三天在台北小巨蛋開唱，今（25）日中午門票正式開賣，近十萬人同時湧入售票系統，三場共超過三萬張門票全數秒殺完售。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Super Junior寶藍旋風橫掃高雄 夜市商圈業績成長破3成
韓國傳奇男團SUPERJUNIOR迎來出道二十週年重要里程碑，帶來世界巡迴演唱會《SUPERSHOW10》於本週在高雄巨蛋連唱三天(一月廿三至廿五日)，號召海內外超過三萬名E.L.F.跨海齊聚港都，而素有「灶咖男團」之稱的SUPERJUNIOR成員們也踩點高雄，大嗑火鍋、雞排、咖啡甜點等在地小吃，帶動強勁的「演唱會經濟」效益，從週五首場演唱會後結束後，高雄各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長突破三成、人潮甚至較平日翻倍，展現演唱會帶動在地產值的實質成效。高市經濟發展局廖泰翔局長今(廿五)日表示，這次SUPERJUNIOR二十週年世界巡演來到高雄，絕對是與台灣E.L.F.間橫跨二十載的重要約定，高雄多處地景打上藍光，以及交通號誌彩蛋、高雄捷運限定應援等多項驚喜， ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
SUPER JUNIOR演唱會逾3萬人湧入高雄 夜市商圈成長破3成
韓國男團SUPER JUNIOR從23日開始在高雄巨蛋開唱，連續三天的演唱會吸引海內外逾三萬名粉絲，強力帶動演唱會經濟效益。高市府經發局今天（25日）表示，因應這次演唱會，除了多處地景打上藍光、捷運舉辦限定應援活動，也設計專屬SUPER JUNIOR券面的「商圈夜市優惠券」，從首場演唱會結束後，各大夜市、商圈、餐酒館湧入續攤歌迷，業績普遍成長破3成。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
《匯市》新台幣罕見暴衝！一度狂升1.6角、攻3周最高 專家分析推手
【時報-台北電】美國總統川普近日收回以武力奪取格陵蘭的強硬言論，雖使國際地緣政治緊張情勢暫時降溫，但市場對其政策反覆與不確定性的疑慮仍未消散，進一步動搖美元信心，資金持續自美元資產撤出，拖累美元指數失守98關卡，創下近期新低。新台幣兌美元今（26）日終場升7分，收31.508元，成交金額13.17億美元。 在美元轉弱帶動下，新台幣兌美元今（26）日強勢走升，早盤一舉升破31.5元整數關卡，盤中最高來到31.41元，大升1.68 角，改寫近三周新高，展現近期少見的凌厲升勢。 外匯專家李其展在臉書發文指出，新台幣久違出現單日升值超過1.5 角的表現，主要反映亞幣集體反攻，加上美元指數明顯走低的影響。此外，春節前資金回流的季節性因素，也對匯價形成支撐，若外資後續加入布局紅包行情，新台幣有機會維持偏升走勢。 不過，李其展也提醒，在央行調節立場未出現明顯轉變，加上國際政經局勢仍充滿變數的情況下，新台幣短線可能未脫離31.5元上下震盪區間，是否能進一步站穩升值軌道，仍需持續觀察後續資金動向。（新聞來源：中時新聞網 邱怡萱）時報資訊 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
山區驚見白骨 警憑「十年前記憶」助失蹤婦女尋回返家路
臺中市太平山區21日下午一名筍農整地時發現一具類似人體頭顱的白骨，隨即報警處理，太平分局立即派員到場勘查，一名資深的張姓員警到場，發現衣著特徵想起10年前一粧離奇失蹤懸案，僅在短短不到數小時內，便讓一宗塵封10年的失蹤懸案看見曙光，並順利找尋到家屬。1月21日下午4時許，1名邱姓民眾在太平區山田路附近的自家竹筍農地整地時，赫然發現一具疑似人頭顱骨，隨即報警處理。太平分局頭汴派出所長林忠生率線上警力及鑑識人員到場封鎖現場並逐步清查，隨後陸續於周邊土層中發現部分人體遺骸及一件已風化的深色Uniqlo外套等跡證。經過濾清查，起初案情陷入膠著，當時所內1位張姓員警見到本案照片及相關特徵，即串起10年前一樁離奇失蹤案件。話說10年前時任宏龍派出所的張姓員警前於104年12月19日受理轄內1名患有產後憂鬱症的邱姓婦女失蹤案件，當時邱女獨自騎車進入頭汴坑山區後即失去蹤影。當時警消人員、協勤民力及民間救難隊發動大規模搜救，連續搜索數日均無所獲。目前警方比對特徵吻合，也於案發現場附近的山壁找到邱女騎乘之普通重機車，聯繫家屬到場確認並報請臺中地檢署檢察官相驗，並採集家屬DNA進行最終比對。千里一線牽，張姓台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 15則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 2則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48則留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4則留言