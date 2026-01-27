台灣E.L.F.應援失誤也很可愛！銀赫自嘲SJ舞台常出錯 笑喊「因為我們很像」

SUPER JUNIOR在高雄巨蛋連唱三天。（讀者提供）

韓流帝王SUPER JUNIOR 20 週年演唱會唱進高雄巨蛋第二天，〈Sorry, Sorry〉進入 Dance Break橋段時，東海突然脫下外套，重現「公主抱銀赫」的經典畫面，讓現場近萬名粉絲嗨到最高點。

談話橋段中，厲旭表示今天去了蓮池潭、龍虎塔，圭賢則透露今天吃了鼎泰豐才上台，打趣說：「我會讓你們看到鼎泰豐的力量。」

以應援聞名的台灣E.L.F.（官方粉絲名稱）在演出最後獻上布條驚喜，但因為布條垂放時數度卡住，意外成了另類笑果，隊長利特瞬間化身指揮官提醒粉絲「沒關係」，看到成果後成員們也開心大喊「成功」，嘴甜的東海笑說：「當你覺得一個人可愛就完了，我現在覺得你們很可愛，以後不用準備應援也沒關係，你們這樣準備該有多頭痛？那個水舞聽說有傳到高雄市長耳裡，各位真的不用做沒關係，真的很謝謝你們，真的不用做。」

但話鋒一轉，東海還是忍不住表示很期待明天的應援，希澈連忙補充希望粉絲不要太有壓力、不要感到負擔，利特則說：「雖然成員說不用準備應援也沒關係，但你們要做更多才行，過程是重要，結果也重要，但我覺得準備的過程很美麗！所以你們還是要繼續應援！」而看到粉絲應援出現失誤，銀赫則搞笑安慰粉絲，「人家都說相愛的人會越來越像，像我們舞台也錯很多，所以各位應援失誤也沒關係，因為我們很像」，逗笑全場。

