台灣E.L.F.辦到了！60台無人機大巨蛋升空 SJ東海再許願「想看杜拜水舞秀」

SUPER JUNIOR連三天在臺北大巨蛋開唱，粉絲在尾場送上無人機應援大驚喜。（讀者提供）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR（SJ）最新巡演「SUPER SHOW10」台北場最終場昨（16日）在臺北大巨蛋舉行，先前成員東海曾許願想在演唱會的應援看到煙火、無人機，昨台灣E.L.F.們（官方粉絲名）在演出最後一天送上由10位專業攝影師操作的60台無人機當「結婚禮物」，讓銀赫感動到流下男兒淚，欣喜的東海也立刻再許下新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞。」立刻被一旁的隊友希澈架脖子制止，始源則連忙說「不好意思」，笑翻全場3萬名粉絲。

廣告 廣告

週六演唱〈Marry U〉時，台灣E.L.F.們以排字預告「明天會送結婚禮物」，昨晚演唱完〈Marry U〉後全場暗燈，從一樓台下緩緩升起60台無人機，排出SJ05、SJ25、SJ logo、ELF愛心等四種圖案，成員們驚訝聲此起彼落，銀赫更是感動到哭成淚人兒。

接連三天賣力演出，神童表示：「對於今天沒來的粉絲很對不起，但我今天做到了！我們都要健健康康，才能長長久久。」厲旭則感性說：「作為SJ活動20年，真的無法忘記今天，大家也會將今天永遠永遠記得對吧？我到現在還無法相信，這麼多E.L.F.都是我們的粉絲，我會一輩子把這當作我自豪的一部分活下去，直到下次見面，大家都要健康喔。」

非常喜歡應援的東海先是稱讚E.L.F.們「你們是我們的浪漫」，感謝粉絲們將他說的願望實現了，感動直呼：「我不知道要說什麼，好像只能道歉，不敢再說什麼，因為比起我們給大家的，大家給我們的更多，大家創造了一輩子無法忘記的回憶，像剛剛唱抒情歌時，有彩虹光，大家就像是我們美麗的花朵，我會在大家創造的花田裡盡情跳躍，我想要一輩子活在花田，請大家一定要成我們的花朵，我會時時刻刻澆水，讓大家不要凋零。」

而近期因為愛犬Melo離世，藝聲坦言：「去完南美之後，其實有發生一些事，託大家的福，成為了我很大的慰藉，我們在一起的時候，這一切都不是理所當然的，這些時間都讓我覺得是非常來之不易的瞬間，我們依偎的瞬間，希望可以更常見面、更相愛，我真心愛著大家，我愛你們。」始源透露，有非常多人對於他們在台灣的人氣感到很驚訝，包括後輩們也從他們活動20週年獲得養分，「這三天大家展現給我們巨大的愛、這麼大的應援，大家知道這代表什麼嗎？ 就是所有的願望和希望，還有剛剛的彩虹，它象徵約定，希望未來也可以跟大家大步繼續前進。」

SUPER JUNIOR換上可愛動物裝，演唱〈Miracle〉、〈迷（Me）〉、〈Rokkuko〉。（讀者提供）

老么圭賢則是先對賣力三天應援的E.L.F.說「今天非常非常非常辛苦了」，隨後隔空寵溺邊說「摸摸」邊做出摸頭的動作，並搶先清唱下週將發行的新歌，最後嘴甜表示：「我想跟你們永遠變老，會和我一起吧？一起不一起？我一直喜歡你們。 」而暌違多年才和隊友一起站在「SUPER SHOW」舞台上的希澈則語出驚人說：「 隔了這麼多年才見到大家，我真的在發抖，本來不能這樣的，但如果大巨蛋同意的話，我想要做完安可場再回來這裡演出。」一旁的東海馬上糾正他，「不是要大巨蛋同意，是要獲得我們E.L.F.同意」，希澈更爆料在自己發下豪語時，藝聲在他耳邊說「不要再說了，連一半都填不滿，那我就在SUPER SHOW11跟大家見面囉！」老么圭賢提醒他明年1月「SUPER SHOW10」將移師高雄，希澈聽了趕忙補上：「我們在高雄見。」

看到無人機表演暴哭的銀赫則是感動到忘記要說什麼，「不管巡迴到哪裡，和E.L.F.見面都覺得很幸福，但是我們跟台灣累積了很多回憶，產生很特別的情感，15年前M也在這裡活動，大家也幫我們創造很多紀錄，有很多讓我感謝的事，這麼大的空間，E.L.F.竟然能幫我們填滿，光這一點我就很感動了。這三天都跟我們在一起真的很感謝，剩下的巡迴也會繼續努力，老婆謝謝！我愛你們。」

同樣因為無人機表演而泛淚的隊長利特也感慨說：「經歷這樣那樣的事，我以為我不會流淚了， 但就在連我不知道的那瞬間流下眼淚，我甚至我覺得失去我純真的感覺，大家的純粹打動我的心。其實作為藝人，經過二十年，身為藝人可能失去很多，但我們很幸運遇到E.L.F.，大家讓我們更加發光發熱，接受了這麼多，我們要怎麼回報你們呢？就像我們做了二十年，未來也會繼續做下去，就像大家沒有理由的愛我們，我也會努力工作回報大家。」接著在粉絲熱烈要求二安下，成員們再度回到台上演唱〈Miracle〉，希澈再度下台與粉絲近距離互動，甚至拿起粉絲的手機自拍，十分寵粉。